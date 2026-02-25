Kate Hudson verrät: Das würde sie an ihrer Karriere ändern

Kate Hudson (46) kann auf eine beeindruckende Hollywoodkarriere zurückblicken – und auf eine zweite Oscar-Nominierung. Die Schauspielerin wurde vor Kurzem für ihre Hauptrolle in dem biografischen Musical "Song Sung Blue" an der Seite von Hugh Jackman (57) als beste Hauptdarstellerin für einen Academy Award nominiert, 25 Jahre nach ihrer ersten Oscar-Nominierung für "Almost Famous". Bei den Costume Designers Guild Awards in Los Angeles wurde Kate am 12. Februar mit dem Spotlight Award ausgezeichnet und sprach dort gegenüber Fox News Digital über ihren Werdegang. Auf die Frage, was sie rückblickend anders machen würde, antwortete die 46-Jährige zunächst, dass sie all ihre Entscheidungen – auch die Fehler und schwierigen Momente – nicht bereue, da diese sie zu der Person gemacht hätten, die sie heute ist. Doch dann fiel ihr doch noch etwas ein: "Ich würde mehr Kostüme behalten!", gestand sie. Die Schauspielerin, die für zahlreiche ikonische Mode-Momente auf der Leinwand bekannt ist, bedauert offenbar, nicht mehr Kleidungsstücke aus ihren Filmen für sich aufgehoben zu haben.

Ihre drei Kinder reagieren begeistert auf Mamas aktuelle Awards-Saison. "Meine älteren Kinder sind wirklich aufgeregt für mich", verriet Kate. Ihre jüngste Tochter Rani Rose sei besonders von den glamourösen Outfits fasziniert, die ihre Mutter zu den Events trage. Kate ist Mutter von drei Kindern: Sohn Ryder mit Ex-Ehemann Chris Robinson, Sohn Bingham mit Ex-Verlobtem Matt Bellamy und Tochter Rani mit Verlobtem Danny Fujikawa (39). Mit "Song Sung Blue", in dem sie eine Sängerin eines Neil-Diamond-Tribute-Acts spielt und auch selbst singt, fühlt sich Kate künstlerisch neu gestartet. Die Rolle habe ihr endlich die Möglichkeit gegeben, sich zu transformieren und ihr ganzes Können zu zeigen – etwas, das ihr nach Jahren als Romcom-Queen oft verwehrt geblieben sei.

Kate wurde in den 2000er Jahren vor allem durch romantische Komödien wie "How to Lose a Guy in Ten Days" und "Bride Wars" berühmt. Doch obwohl diese Filme ihr großen Erfolg brachten, wollte sie sich schon lange stärker wandeln können. Bei dem Santa Barbara International Film Festival, wo sie den Arlington Award erhielt, erinnerte sie sich an einen Ratschlag ihres Stiefvaters Kurt Russell (74) bei den Oscars 2001, nachdem sie den Award nicht gewonnen hatte. "Glückwunsch, jetzt kannst du eine Karriere haben", habe Kurt ihr damals gesagt – eine Lektion darüber, dass der wahre Wert nicht in den Trophäen liege. Ihre langjährige Freundin Gwyneth Paltrow (53) überreichte ihr den Preis und schwärmte in ihrer Laudatio, dass Kate mit "Song Sung Blue" endlich eine Rolle habe, die ihr gesamtes Können zeige.

Getty Images Kate Hudson, Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Awards im Cipriani Wall Street in New York City

Getty Images Bei der Premiere von "Song Sung Blue" in New York: Kate Hudson auf dem roten Teppich