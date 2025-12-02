Krebs gestreut? In zwei Monaten weiß Thomas Gottschalk mehr

TV-Ikone Thomas Gottschalk (75) hat seine Krebserkrankung publik gemacht. "Es wird Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen: Ich habe Krebs", sagte Thomas im Interview mit Bild. Im Sommer wurde bei ihm ein epitheloides Angiosarkom diagnostiziert, eine seltene und bösartige Tumorart, die von Zellen der Blutgefäße ausgeht. Nach mehreren komplizierten Operationen und einem langen Krankenhausaufenthalt steht nun fest: Die kommenden zwei Monate werden entscheidend sein. Erst dann werde man wissen, ob der Tumor vollständig entfernt werden konnte und ob es zu Metastasen gekommen ist, so Bild. Der Moderator möchte sich nun zusammen mit seiner Frau Karina aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um sich seiner Genesung zu widmen.

Die Diagnose traf Thomas im Juli, im Anschluss folgten intensive medizinische Maßnahmen. Unter anderem wurden Teile der Harnleiter, der Blase und umfangreiches Weichgewebe im Beckenbereich entfernt. Trotz dieser Eingriffe zog sich der Entertainer zunächst nicht zurück, sondern setzte seine Auftritte fort, um bestehende Verträge einzuhalten. Nur wenige Freunde und Vertraute wussten von seinem Zustand. Nun erklärte Ehefrau Karina offen, dass diese Belastung ein Ende haben soll: "Thomas muss gesund werden. Deswegen gönnen wir uns eine Erholungsphase." Beide planen, nach ihrem Umzug in ein neues Haus Privatsphäre zu suchen und sich ganz auf die Genesung des Moderators zu konzentrieren.

Thomas, der mit Sendungen wie Wetten, dass..? über Jahrzehnte hinweg Kultstatus erreichte, hat sich stets durch seine charismatische Art einen besonderen Platz in den Herzen seiner Fans gesichert. Privat lebt der Showmaster seit einiger Zeit mit Karina zusammen, die ihm in dieser schweren Zeit eine enorme Stütze ist. "Er wird nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne tief fallen, aber ich liebe ihn und fange ihn auf", so Karina. Seine Entscheidung, die Krebserkrankung öffentlich zu machen, beschreibt das Ehepaar nun als Erleichterung. Als der 75-Jährige die Diagnose bekam, war sein sofortiger Entschluss, weiterzumachen. Jetzt möchte er jedoch den Fokus auf seine Gesundheit legen – ein Weg, den er gemeinsam mit seiner großen Liebe gehen will.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk im April 2022

Anzeige Anzeige