Heftige Kritik an Amira Alys Weihnachtskollektion für 2025

Moderatorin Amira Aly (32) ist für ihre Liebe zu Weihnachten bekannt. Diese Begeisterung teilt sie auch dieses Jahr wieder mit ihren Fans und hat eine eigene Weihnachtskollektion namens "Amiras Zauber" auf den Markt gebracht, wie das Magazin OE24 berichtet. In ihrem Onlineshop können Christbaumkugeln, Dekoschleifen, Geschenkbox-Sets und vieles mehr erworben werden, die das Fest noch zauberhafter machen sollen. In einem Instagram-Clip zeigte sie stolz ihre Highlights und präsentierte die festlichen Stücke in ihrem eigenen Zuhause. "Du erfüllst dir einen Traum und eröffnest deinen eigenen Weihnachtsshop", schrieb Amira begeistert.

Doch wie es so oft im Internet der Fall ist, bleiben kritische Stimmen nicht aus. Einige User hinterfragen die Qualität der Produkte und bezeichnen die Kollektion als wenig kreativ. "Noch mehr Schrott? Wo ist die Kreativität?" lautet einer der harschen Kommentare. Andere vermuten, dass Amira die Produkte zwar selbst auswählte, aber nicht selbst entwarf, und ziehen Vergleiche zu anderen bekannten Plattformen, die nach diesem Muster vorgehen. Die Moderatorin scheint sich davon jedoch nicht verunsichern zu lassen und bleibt fokussiert auf die positive Resonanz, die es ebenso gibt.

Weihnachten spielt in Amiras Leben schon immer eine besondere Rolle. Seit sie Mutter geworden ist, zelebriert sie das Fest mit noch mehr Hingabe, um ihren kleinen Söhnen, die in Sachen Mode ihren ganz eigenen Kopf haben, eine magische Weihnachtszeit zu bescheren. Wie sie in früheren Interviews verriet, gehört die Vorfreude auf das Dekorieren, Plätzchenbacken und Musikhören zu den schönsten Dingen in der Weihnachtszeit. Diese Leidenschaft teilt sie nun mit ihren Fans, die sie in ihrem Streben nach Weihnachtszauber unterstützen. Ihre Kollektion ist ein Ausdruck dieser tiefen Verbundenheit zu einem Fest, das ihrem Herzen besonders nah am Herzen liegt.

Imago Amira Aly, 2025

Getty Images Amira Aly, März 2025

Getty Images Amira Aly, April 2025

