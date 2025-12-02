Matze Knop verrät: Darüber lachen Zuschauer am liebsten

Matze Knop (51) weiß, wie man die Leute zum Lachen bringt. Seit über 20 Jahren sorgt der gebürtige Lippstädter mit seiner Comedy für Begeisterung. Doch was ist ihm aufgefallen, wobei ist den Zuschauern am ehesten nach Lachen zumute? Wie er gegenüber Promiflash verrät, sind unter anderem die spontanen Scherze. "Also, was die Menschen schon auch mögen, ist Comedy aus der Situation. Wenn du was vorbereitet hast, das ist auch gut. Dann muss es auch sehr gut vorbereitet sein, logischerweise. Aber wenn du einfach spontan bist: Der erste Gedanke, der dir einfällt, ist manchmal der witzigste, weil er eben so schnell kommt und vielleicht auch unüberlegt ist", erklärt er.

Dabei gilt es selbstverständlich auch, einiges zu beachten. So gebe es auch bei spontaner Situationskomik Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Ist man sich dem bewusst, scheint der Komik aber nichts weiter im Weg zu stehen. "Das ist eigentlich immer ein gutes, probates Mittel", weiß der 51-Jährige, der selbst hin und wieder darauf zurückgreift: "Wenn ich irgendwie auf Tour bin, habe ich einerseits immer ein festes Programm und andererseits mache ich viel mit den Menschen, das ist dann spontan."

Wenn nicht mit Situationskomik, dann begeistert Matze seine Fans als Meister der Imitation. Dabei nimmt der Moderator vor allem deutsche Berühmtheiten wie Dieter Bohlen (71). Verärgert habe er damit zum Glück noch niemanden. Der Pop-Titan soll sich in der Vergangenheit sogar schon "positiv geäußert" haben, verrät Matze Promiflash. Wer den Comedian selbst einmal in Aktion erleben möchte, hat Glück: 2026 geht Matze auf seine "Spitzenreiter"-Live-Tour und stattet deutschen Städten wie Berlin, Rostock, Eschweiler oder Straubing einen Besuch ab.

Imago Matz Knop auf dem roten Teppich bei der Kinderlachen Gala 2025 in Dortmund

Imago Matze Knop bei der Goldenen Henne 2025

Instagram / matzeknop_official Matze Knop, Komiker

