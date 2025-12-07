Warum Matze Knops Kindheit seine Nachbarn nervte

Bei der Kinderlachen-Gala in Dortmund gewährte Matze Knop (51) einen charmanten Einblick in seine Kindheit. Im Gespräch mit Promiflash offenbarte der Komiker, dass ihn damals vor allem Hörspiele wie "Räuber Hotzenplotz" und Geschichten von Hans Kasper zum Lachen brachten. Diese Kassetten waren es auch, die er so sehr liebte, dass sie unaufhörlich liefen. Ein Dauerbrenner, der allerdings nicht bei allen für Heiterkeit sorgte. Besonders die Nachbarn über ihm hatten genug von der lautstarken Kindheitserinnerung: Sie eilten zu seinen Eltern und baten um leiseres Lauschen oder gar eine neue Kassette für Matze.

"Ich habe sie rauf und runter gehört", erinnerte sich Matze im Interview. "Die fanden das so sensationell, dass sie klingeln mussten", scherzte der Comedian weiter und erzählte von der ungewöhnlichen Bitte der Nachbarn. Diese schlugen vor, entweder die Lautstärke zu reduzieren oder eine weitere Kassette anzuschaffen, um den Geräuschpegel zu zerstreuen. Die vermeintlich kleine Anekdote entlockte auch den Gala-Gästen ein Lächeln und zeigte, wie viel Freude Hörspiele Anfang der 1980er bereiteten – und gleichzeitig auch für Aufruhr sorgen konnten.

Matze Knop, der heutzutage als Entertainer und Parodist ein breites Publikum unterhält, blickt gerne auf seine humorvolle Kindheit zurück. Er ist bekannt für seine Schlagfertigkeit und die Fähigkeit, kleinste Alltagsmomente zu Geschichten mit Witz und Charme zu machen. Das warme Verhältnis zu seiner Familie, insbesondere zu seinen Eltern, prägt viele seiner Erinnerungen. Schon damals zeigte sich sein Hang zur Unterhaltung – auch wenn die Nachbarn über ihm es sicher manchmal anders empfanden.

Getty Images Matze Knop, Comedian

Imago Matze Knop bei der Goldenen Henne 2025

Imago Matz Knop auf dem roten Teppich bei der Kinderlachen Gala 2025 in Dortmund