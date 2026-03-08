Heidi Klum vergleicht ihren Ehemann Tom mit einem Faultier

Heidi Klum (52) hat im neuen Disney-Pixar-Film "Hoppers", der am 5. März in den deutschen Kinos startet, eine ganz besondere Rolle übernommen: Sie leiht der Hai-Dame Hai-Di nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihren Namen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news plauderte das Model jetzt aus dem Nähkästchen und verriet dabei auch, welches Tier am besten zu ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) passen würde. Auf die Frage, für welches Tier Tom perfekt wäre, wenn er in dem Film mitspielen würde, hatte Heidi eine amüsante Antwort parat. "Ich glaube, ein Faultier ist gar nicht im Film drin. Mein Mann ist eher wie ein Faultier. Dann könnte er Tag und Nacht schlafen!", lachte die 52-Jährige.

In "Hoppers" dreht sich alles darum, dass Wissenschaftler herausfinden, wie Menschen mit ihrem Bewusstsein in lebensechte Robotertiere "hüpfen" können – so können sie erstmals direkt mit Tieren kommunizieren und stoßen dabei auf tierische Geheimnisse. Neben Heidi sind in dem Animationsfilm auch Martina Hill (51) und Max Giermann (50) zu hören. Die "Germany's next Topmodel"-Chefin erklärte, dass sie sich für ihre Rolle als Hai nicht großartig vorbereiten musste. "Ich habe schon so eine wiedererkennbare Stimme - ich werde ja auch immer ein bisschen getriezt dafür, wie hoch meine Stimme ist", erklärte sie im Interview.

Heidi würde nach eigener Aussage auch gerne einmal mit ihren eigenen Hunden sprechen können. "Ich würde gerne wissen, wie wir so sind als Mensch", verriet sie und beschrieb, dass ihre Hunde ein Leben im Luxus führen: Jeden Tag geht jemand anderthalb Stunden mit ihnen wandern, sie haben einen riesigen Garten und dürfen sogar bei ihr und Tom im Bett schlafen. Auch mit ihrer eigenen Stimme geht das Model, bei dessen ersten Treffen mit Tom es sofort gefunkt haben soll, humorvoll um: Sie erinnerte sich an die alten Anrufbeantworter und die vielen Versuche, eine perfekte Ansage hinzukriegen – ihre eigene Aufnahme habe ihr nie gefallen. Mittlerweile sei ihre Stimme aber definitiv ein Markenzeichen geworden, das die Leute erkennen würden, ohne sie zu sehen.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Dezember 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2025