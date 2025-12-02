Unromantisch? "Bachelor in Paradise"-Kuss sorgt für Chaos

Bei Bachelor in Paradise sorgt ein harmloses Spiel für ordentlich Wirbel: Während "Kiss, Dance and Plansch" nutzt Jan Kelle die Gelegenheit, seine Favoritin Michelle Bendig zu küssen. Danach ist er völlig hin und weg: "War schon ein sehr, sehr heißer Kuss. Hat mir schon sehr gefallen, muss ich zugeben." Doch die Bachelors-Bekanntheit sieht das offenbar anders. Auf Nachfrage von Mimi Gwozdz (31) gesteht sie, dass es zwar ihr erster Kuss mit Jan war – romantisch fand sie ihn allerdings ganz und gar nicht. Der Moment sei "ehrlich, voll unromantisch" gewesen. Die übrigen Kandidaten machen sich einen Spaß aus der Situation und rufen lachend "Red Flag!" und "Voll das A*schloch".

Die Reaktionen lassen Jan nicht kalt: "[Der Kuss] sollte mich eigentlich glücklich stimmen. Nur das Erste, was ich höre oder sehe, ist ein schräger Blick und: 'Einen ersten Kuss hätte man anders machen können.'" Im anschließenden Einzelgespräch versuchen Michelle und der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer, die Situation zu klären. Jan erklärt, ein Kuss auf die Hand wäre für ihn "langweilig" und "cringe" gewesen. Auch Michelle sieht die Sache schließlich entspannter: "Eigentlich sind wir die einzigen, die das Spiel richtig gemacht haben." Und tatsächlich: Später in der Folge kommen sich die beiden bei einem Einzeldate erneut näher – und teilen in einem romantischen Augenblick einen Kuss.

Schon in der vergangenen Folge geriet Jan in eine turbulente Lage. Zwischen Mimi und Devin Dayan – seinem nach eigener Aussage besten Kumpel – kochten die Emotionen hoch. Die Influencerin bekam plötzlich kalte Füße: Nach dem intensiven Flirt der letzten Folgen wollte sie auf einmal auf die Bremse treten. "Das Ding ist: Ich bin sowieso nicht der Mensch, der sich von vornherein festfährt. Irgendwo interessiert es mich schon, dich und den anderen Jan kennenzulernen", erklärte sie Jan K. offen. Für ihn wurde die Situation dadurch heikel. Mimi sei für ihn eigentlich tabu – gleichzeitig fiel es ihm schwer, seinem Freund ehrlich mitzuteilen, "was Phase ist".

RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Michelle Bendig und Jan Kelle

RTL Michelle Bendig und Jan Kelle bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Mimi Gwozdz und Jan K. bei "Bachelor in Paradise" 2025

