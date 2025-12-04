Prinz William erinnert sich an erstes Zuhause mit Kate

Prinz William (43) ist in Newport nostalgisch geworden: Bei einem Termin am 1. Dezember in Wales, wo er das neue Werk des Halbleiterunternehmens KLA besuchte und beim Wales Investment Summit sprach, erinnerte sich der Prinz von Wales an seine Zeit mit Prinzessin Kate (43) auf Anglesey. Vor Wirtschaftsvertretern blickte William auf die Jahre zurück, in denen er mit Kate dort sesshaft wurde – und verknüpfte die Rückschau mit einem aktuellen Kapitel: Die Familie ist am 1. November in Windsor in die Forest Lodge gezogen, wie The Telegraph meldete. Das Paar lebt dort mit seinen drei Kindern und plant, das Haus langfristig zur familiären Basis zu machen.

In seiner Rede würdigte William die besondere Verbundenheit mit Wales: "Wenn man sich in Wales ein Zuhause macht, tritt man einer Familie von drei Millionen Menschen bei, und dieses Gefühl von Wärme und Zugehörigkeit macht Wales einzigartig", so William. Diese romantische Liebeserklärung an das Land seiner Herzen kommt nicht von ungefähr! Von 2010 bis 2013 lebten William und Kate in einem charmanten vierstöckigen Bauernhaus auf Anglesey – es war ihr allererstes gemeinsames Nest als Paar. Während William als Rettungspilot bei der RAF Valley stationiert war, erlebte das frisch verliebte Paar hier die wohl unbeschwerteste Zeit ihres Lebens. Sogar Kates allererster offizieller Termin als Royal fand hier statt, als sie im Februar 2011 ein Rettungsboot taufte – nur wenige Monate vor ihrer Märchenhochzeit!

Wales wurde für die beiden nicht nur zur Heimat, sondern auch zum Ort ihrer ersten gemeinsamen Schritte als Familie: Hier verbrachten sie die ersten kostbaren Monate mit Baby George (12), bevor der royale Alltag sie nach London rief. Kein Wunder also, dass König Charles (77) seinem Sohn und seiner Schwiegertochter 2022 die traditionellen Titel "Prinz und Prinzessin von Wales" verlieh – eine Ehrung, die ihre tiefe Verbindung zu diesem besonderen Landesteil widerspiegelt. Auch heute noch kehren William und Kate regelmäßig nach Wales zurück, zuletzt im Februar zu einem herzerwärmenden Besuch in Pontypridd, wo sie sogar selbst walisische Kuchen backten! Während das Paar nun in ihrer prächtigen neuen Residenz Forest Lodge – einem georgianischen Herrenhaus mit acht Schlafzimmern, Ballsaal und Tennisplatz – ihr "Forever Home" gefunden hat, bleibt Wales für immer der Ort, wo ihre große Liebe ihren Anfang nahm. Ein romantisches Fundament, das selbst ein Königspalast nicht übertreffen kann!

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Beim Backen walisischer Kuchen in Pontypridd: Catherine und Prince William mit Theresa Connor, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William besucht den Halbleiterhersteller SPTS in Newport, Wales, 2025