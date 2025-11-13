Liebe auf den ersten Blick? Bruce Willis' Frau Emma verneint

Das Leben von Bruce Willis (70) steht derzeit im Schatten seiner schweren Erkrankung: Der Actionstar leidet an einer Form von Demenz, der Frontotemporalen Demenz (FTD). Wie seine Ehefrau, das Model Emma Heming (47), nun in einem Interview mit der Apotheken Umschau bestätigte, lebt Bruce aktuell nicht mehr im selben Haus mit seiner Familie. Stattdessen sei er in ein Anwesen in unmittelbarer Nachbarschaft gezogen. "Es war das Schwerste überhaupt", sagt Emma über diesen bedeutenden Schritt. Trotz der Herausforderungen habe die ärztliche Diagnose auch eine Art Erleichterung mit sich gebracht, wie sie im Gespräch verriet.

Emma sprach zudem offen darüber, wie schwierig es für sie war, ärztliche Hilfe zu suchen. Sie habe lange gezögert, bevor sie den Schritt wagte, doch die Bestätigung der Krankheit war für sie eine Mischung aus Klärung und emotionaler Belastung. Zu ihrer Beziehung zu Bruce gestand sie, dass es keineswegs Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. "Für mich ganz und gar nicht. Ich war zu diesem Zeitpunkt verlobt", erklärte sie. Bei ihrer ersten Begegnung sei sie "total durchgeschwitzt und unfrisiert" gewesen. Doch Bruce, der für sein großes Selbstbewusstsein bekannt ist, hätte bereits damals entschlossen gesagt: "Dieses Mädchen werde ich eines Tages heiraten."

Die Liebesgeschichte zwischen Emma und Bruce zeigt, wie ungewöhnlich das Leben manchmal spielen kann. Das Paar lernte sich dank eines gemeinsamen Freundes kennen und hat seitdem zahlreiche Höhen und Tiefen miteinander erlebt. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, während Bruce noch drei weitere Kinder aus seiner früheren Ehe mit Demi Moore (63) hat. Emma steht ihrem Mann in dieser schwierigen Zeit als starke Stütze zur Seite. Die Familie zeigt sich trotz der Herausforderungen eng verbunden, ein Zeichen ihrer tief verwurzelten Beziehung. "Er ist der Fels in unserem Leben, und er wird es immer bleiben", sagte Emma in der Vergangenheit über ihren Ehemann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, April 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Willis mit seiner Frau Emma Heming

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming-Willis und Bruce Willis mit ihren Kindern