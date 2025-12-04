Erste "Make Love, Fake Love"-Folge polarisiert bei den Fans

Auftakt mit Zündstoff: Am 4. Dezember startete die vierte Staffel von Make Love, Fake Love – mit Elena Miras (33) als Single-Lady auf der Suche nach dem Traummann. Nicht nur die Protagonistin ist neu, sondern auch die Moderatorin: Social-Media-Star Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (26), mischt diesmal mit. Kaum war die erste Folge online, gaben zahlreiche Instagram-User ihren Senf dazu. Von Jubel bis Kopfschütteln war alles dabei und es lautete zum Beispiel "Die absolute Granate, love her!", aber auch "Das überspringe ich dieses Jahr definitiv."

Während ein Teil der Fans Elena feierte und sie mit Komplimenten wie "Hammer Frau, megahübsche Frau" überhäufte, waren einige vom Auftreten der Reality-Bekanntheit weniger angetan. "Schlimm, dass man der noch eine Plattform gibt", schrieb ein Nutzer. Kritisiert wurde vor allem, dass die Ex von Mike Heiter (33) bei ihren Anforderungen stark aufs Äußere der Teilnehmer achte und zu verkopft wirke. Aussagen wie "Sie sucht die große Liebe, aber redet beim Traummann nur über Äußerlichkeiten" oder "So wird das nichts" bringen den Ton der Skeptiker auf den Punkt.

Bei "Make Love, Fake Love" handelt es sich um eine Reality-Dating-Show, bei der eine Single-Frau versucht, einen ehrlichen Partner unter mehreren Kandidaten zu finden. Der Clou ist, dass einige der Herren vergeben sind – aber das verheimlichen und ihr Interesse nur vorspielen. Wie sehr sich Elena auf die Ausstrahlung ihres Abenteuers freut, betonte sie jüngst auf Social Media: "Ich bin bereit – mit all meinen Kanten, meinem Feuer, meinen Fehlern und meinem unverschämten Mut, immer wieder aufzustehen."

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2025