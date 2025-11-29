"Echt verzweifelt": Damit kämpft Elena Miras als Single-Mama

Sie ist wohl derzeit eines der polarisierendsten TV-Sternchen: Reality-TV-Star Elena Miras (33) gewährt in ihrer neuen Doku "ELENA FUCKING MIRAS - Mutter, Reality-Star, Single?" auf RTL+ einen tiefen Einblick in ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter Aylen lebt sie in einem Haus in Zürich, wo sie ohne Partner ihren Alltag meistert. Besonders emotional wird es, wenn Elena von den Herausforderungen erzählt, die das Muttersein mit sich bringt: "Ich bin teilweise echt verzweifelt, wo ich sage: Ich brauche Hilfe." Obwohl sie Unterstützung von ihren Eltern erhält, gesteht die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin, dass es oft schwer sei, alles unter einen Hut zu bekommen.

In der Doku macht sie deutlich, warum sie ihre Tochter seit einigen Jahren nicht mehr öffentlich zeigt: "Es gibt zu viel Hass im Netz, zu viele schlechte und kranke Menschen." Ihre Tochter so lange wie möglich von der Öffentlichkeit fernzuhalten, habe Priorität. Auch andere Familienmitglieder, wie ihre Mutter, schützt Elena bewusst vor der TV-Welt. Doch diese Entscheidung ist nicht immer leicht. Der Abschied von ihrer Tochter vor Dreharbeiten fällt der Influencerin jedes Mal schwer, was in der Doku mehrfach zu Tränen führt. "Es ist schlimm für mich als Mutter, sie alleine zu lassen", gibt Elena offen zu.

Neben ihrem Alltag als Mutter bereitet sich Elena derzeit auf die Ausstrahlung der neuen Staffel von Make Love, Fake Love vor, die ab dem 4. Dezember auf RTL+ zu sehen sein wird. 16 Männer, von denen nicht alle aufrichtig und Single sind, werden um ihre Gunst kämpfen, während Elena unter Beweis stellen muss, wen sie durchschaut. Bekannt wurde die Schweizerin ursprünglich durch ihre Teilnahme bei Love Island und zahlreiche weitere Reality-TV-Formate, darunter Das Sommerhaus der Stars, das sie mit Ex Mike Heiter (33) bezog. Öffentlich zeigte sie sich dabei schon immer als temperamentvoll und kämpferisch – Eigenschaften, die sie auch privat auszeichnen und ihr helfen, die Herausforderungen ihrer Lebenssituation zu meistern.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, August 2024

RTL / Dustin Leonhard Grieß Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

Joyn / Bene Müller, RTL Mike Heiter und Elena Miras