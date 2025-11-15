Diese Sorge plagte Kim Kardashian vor Rolle in "All's Fair"

Kim Kardashian (45) gewährt nun einen Blick hinter die Kulissen von "All's Fair" und spricht offen über den Druck, der sie am Set begleitete. In einer neuen Folge von The Kardashians erzählt die Reality-Ikone an ihrem letzten Drehtag, wie unsicher sie sich vor dem Start der Serie fühlte. "Es ist verrückt, dass diese Reise nun vorbei ist", sagt Kim laut People Magazine. "Die Sache ist die: Bei diesen Serien ist es nicht garantiert, dass sie ein Hit werden." Das Justizdrama markiert ihre erste Hauptrolle in einem fiktionalen Projekt und versammelt Stars wie Niecy Nash-Betts, Naomi Watts (57), Sarah Paulson (50), Glenn Close (78) und Teyana Taylor (34) an ihrer Seite.

Im Verlauf der Folge legt Kim laut People Magazine nach und erklärt, wie sie die Gratwanderung zwischen Mut und Risiko erlebt: "Man steckt also sein Herzblut und seine Zeit in etwas, und dann fragt man sich: Was, wenn es nicht funktioniert? Wofür war das dann gut?" Die Erfahrung, in einer fiktiven Rolle zu spielen, unterscheidet sich stark von Kims Karriere als Reality-Star. Ihrer Meinung nach würden die Menschen strenger beurteilen, ob sie eine gute oder schlechte Schauspielerin sei. "All's Fair" feierte Anfang des Monats Premiere auf Hulu und hierzulande auf Disney+, wurde jedoch nicht nur positiv aufgenommen. Kritiker und Publikum hinterließen auf einschlägigen Plattformen teils vernichtende Kommentare.

Kim nahm die Kritik jedoch mit Humor: Auf Instagram teilte sie mehrere Screenshots von Posts auf X. Ein Nutzer schrieb: "Eine der schlechtesten schauspielerischen Leistungen, die ich je gesehen habe, gepaart mit den vorhersehbarsten Handlungssträngen und dem lächerlichsten Styling. Ich bin besessen davon, ich brauche 14 Staffeln." Dazu zeigte sie Fotos vom Set, auf denen sie mit Regisseur Ryan Murphy (60) und ihren Kolleginnen lacht, und schrieb augenzwinkernd, ob ihre Follower schon "die von Kritikern am meisten gelobte Serie des Jahres" gesehen hätten. Für Kim scheint das Kapitel "All's Fair" also trotz der harschen Kritik eine bereichernde und positive Erfahrung gewesen zu sein.

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2025 in Venedig

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Der Cast von "All's Fair" bei der Premiere in Paris