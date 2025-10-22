Darum starben zwei von Laura Maria Rypas vier Kaninchen

Laura Maria Rypa (29) macht eine schwere Zeit durch. Die Influencerin trauert um zwei Kaninchen, nachdem sie zuvor schon eine Trennung durchmachen musste. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Es fällt mir unglaublich schwer, darüber zu sprechen, weil das Thema für mich mit viel Trauer, Schuldgefühlen und Angst vor Vorwürfen verbunden ist." Das erste Tier war plötzlich und ohne erkennbare Anzeichen verstorben. Erst nach dem zweiten Todesfall ließ Laura eine Untersuchung durchführen. "Bei der Autopsie wurde festgestellt, dass die Ursache Würmer im Magen und Darm waren, die von außen nicht sichtbar waren", berichtet die Moderatorin sichtlich ergriffen.

Lauras übrige Kaninchen wurden inzwischen behandelt und sind körperlich fit. Doch der seelische Schmerz geht auch an den Vierbeinern nicht vorbei. "Die beiden, die gestorben sind, waren die Bezugskaninchen der Gruppe. Danach saßen die verbliebenen Kaninchen nur noch in der Ecke, waren still, nicht mehr neugierig, nicht mehr fröhlich. Es war, als ob ihnen ein Stück Sicherheit und Familie fehlt", macht die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) deutlich. Nach diesen Schicksalsschlägen macht Laura nicht nur sich selbst Vorwürfe. Sie merkt an, dass die beiden verstorbenen Tiere von einem Züchter stammten.

Kaninchen sind Rudeltiere. Für Laura war deshalb klar, dass sie entweder neue Tiere aufnehmen oder ihre zwei abgeben müsste. Schweren Herzens entschied sich die Social-Media-Bekanntheit für Zweiteres: "Diese Entscheidung habe ich nicht leichtfertig getroffen. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich meine Tiere liebe und wie ernst ich Verantwortung nehme. Manchmal bedeutet Liebe auch, loszulassen." Heute leben die beiden Haustiere auf einem Bauernhof, wo sie eine fürsorgliche Pflege erhalten.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Kaninchen

