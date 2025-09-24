Nach Verhaftung: Jimi Blue lud Polizisten noch auf Pizza ein

Am Hamburger Flughafen kam es am 25. Juni zu einem überraschenden Zwischenfall: Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde von der Polizei verhaftet. Hintergrund war ein europäischer Haftbefehl aus Österreich. Der Vorwurf? Schwerer Betrug aufgrund einer unbezahlten Hotelrechnung von rund 14.000 Euro, die er anlässlich seines 30. Geburtstags in Tirol hinterlassen haben soll. Doch anstatt in Panik zu geraten, nahm Jimi die Situation zunächst offenbar mit Gelassenheit. Laut seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) bestellte er den Beamten sogar Pizza und scherzte bei Diese Ochsenknechts: "Wir essen jetzt alle zusammen Pizza."

Diese lockere Art hielt jedoch nicht lange an. In der TV-Doku verriet Natascha, dass sie bereits frühzeitig Sorgen hatte: "Das wird nicht rundlaufen." Und tatsächlich, die Verhaftung entwickelte sich für Jimi zu einer deutlich ernsteren Angelegenheit. Auch sein Schwager Nino ließ den Vorfall nicht unkommentiert. Er sieht die schwierige Situation als eine Chance: "Es ist für ihn natürlich der Worst Case, aber am Ende des Tages vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal wieder zu sammeln, mit dem Alten abzuschließen und neu durchzustarten." Ob der Schauspieler das ähnlich optimistisch sieht, bleibt offen.

In den Wochen nach dem Skandal wurde deutlich, wie angespannt die Situation innerhalb der Familie wirklich war. Natascha machte ihrem Sohn unmissverständlich klar, dass sie ihn nicht endlos aus der Patsche holen würde. "Wenn sich der Schalter nicht umgelegt hat, dann kann er mit meiner Hilfe auch nicht rechnen", stellte die 61-Jährige in der neuen Staffel von "Die Ochsenknechts" klar. Auch die Schwester zeigte wenig Verständnis für Jammern und bat Jimi darum, Verantwortung zu übernehmen. "Wenn du dein Leben in die Scheiße ziehst, dann ziehst du unser Leben auch mit in die Scheiße", so Natascha weiter.

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

IMAGO / Marja Natascha Ochsenknecht im März 2025

Getty Images Natascha, Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht (v.l.) bei "Let's Dance" in Köln