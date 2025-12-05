Eltern verloren: Iris Mareike Steen helfen Hypnosesitzungen

Iris Mareike Steen (34) hat in einem Interview mit RTL nun offen über die Verluste in ihrem Leben gesprochen. Ihren Vater verlor die Schauspielerin bereits im Alter von sechs Jahren, ihre Mutter starb 2022. Der Tod der Mutter hinterließ bei der 34-Jährigen eine tiefe Wunde: "Sie fehlt mir jeden Tag", schilderte sie. Trotzdem sei sie dankbar für die Liebe und die vielen besonderen Momente, die sie mit ihrer Mutter teilen konnte. "Komplett verheilen wird die Wunde nicht", sagte sie über ihre Trauer. Doch mit der Zeit habe sich etwas Leichtigkeit – wenngleich auch keine vollständige Heilung – eingestellt.

Um mit dem Schmerz und der Angst umgehen zu können, setzte Iris auf professionelle Unterstützung. Neben Therapiesitzungen nutzte die Schauspielerin auch Hypnose, um sich selbst zu stabilisieren. Die Verbindung beider Methoden habe ihr geholfen, die schwierige Zeit besser zu bewältigen. "Natürlich hilft es, darüber zu reden", erklärte sie, hob jedoch hervor, dass die Hypnose ihr zusätzliche Werkzeuge an die Hand gegeben habe. Diese Mischung habe es letztlich ermöglicht, die Ängste und Unsicherheiten in den Griff zu bekommen und ihre innere Stärke wiederzufinden.

Schon vor ein paar Monaten hatte Iris betont, wie sehr ihre verstorbene Mutter ihr bis heute fehlt. "Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben und wird es auch immer bleiben", erklärte sie damals im Gespräch mit RTL. Besonders dankbar zeigte sie sich für die Stärke, die ihre Mutter ihr mitgegeben habe: "Meine Mutter hat einen Mega-Job gemacht!" Damals beschrieb die TV-Bekanntheit, wie mit jedem weiteren Verlust die alten Wunden neu aufgerissen wurden – und wie sehr sie versucht, das Andenken ihrer Mutter mit einer positiven Einstellung zu ehren.

AEDT / ActionPress Iris Mareike Steen im Juni 2023 in Berlin

Getty Images Iris Mareike Steen im November 2016

Getty Images Iris Mareike Steen, Schauspielerin