Glücklicher Single: Katharina Wackernagel ist gerne alleine

Katharina Wackernagel (47) spricht offen über ihren Single-Status. Die Schauspielerin macht keinen Hehl daraus, dass sie schon eine ganze Weile ohne Partner ist – und das sogar sehr genießt. "Ich mag es, alleine zu sein, und ich mag auch meinen Beruf so sehr, dass ich ihm einen hohen Stellenwert gebe", stellt sie im Interview mit Bunte klar. Ihr Motto sei: "Lieber frei sein als in einer Beziehung, die irgendwie morsch ist."

Der Serienstar verrät auch, dass es oft vorkomme, dass sie ihre Einstellung verteidigen müsse. "Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass, wenn ich gesagt habe, ich bin glücklicher Single, mir gegenüber der Vorwurf mitschwang, dass ich offenbar nicht in der Lage sei, mich auf einen Partner einzulassen", erzählt sie. Ihr sei aber wichtig, ihr Leben so zu leben, wie sie es für richtig halte. "Aber wen hat es zu stören, dass ich mein Leben tatsächlich so mag, wie es ist?", fragt sie sich.

Die Tatort-Darstellerin hat sich in Sachen Liebe noch nie Druck gemacht – nichtsdestotrotz hatte sie in der Vergangenheit in Erwägung gezogen, Online-Dating auszuprobieren. Letztendlich habe sie sich aber nicht dazu überwinden können, wie sie Bunte im Jahr 2022 verriet: "Ich würde wahrscheinlich nie ein Date ausmachen, wenn ich jemanden nur online kennenlernen würde." Ob sie ihre Meinung dazu geändert hat und inzwischen mal auf einer Dating-Plattform unterwegs war, ist bislang das Geheimnis der 47-Jährigen.

Getty Images Katharina Wackernagel bei den 75. Deutschen Filmpreisen am Theater am Potsdamer Platz in Berlin

Getty Images Katharina Wackernagel, Schauspielerin

Getty Images Katharina Wackernagel im September 2010 in Berlin