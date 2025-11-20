Donald Trump fehlt auf Begräbnis von Ex-Vizepräsident Cheney

Der ehemalige US-Vizepräsident Dick Cheney (†84) wurde am Donnerstag mit einer großen Trauerfeier beigesetzt. Zu diesem Anlass erschienen zahlreiche ehemalige und aktive Politiker der Vereinigten Staaten. Unter anderem kamen George W. Bush (79), Joe Biden (83) und Kamala Harris (61). Einer glänzte jedoch mit Abwesenheit: der amtierende US-Präsident Donald Trump (79). Berichten des OK! Magazines zufolge sollen der Staatschef sowie sein derzeitiger Vizepräsident J.D. Vance gar nicht erst auf der Gästeliste gestanden oder überhaupt eine Einladung erhalten haben. Aber auch ohne ihre Anwesenheit versammelten sich rund 1.000 Trauergäste in der National Cathedral in Washington D.C.

Schon als die Nachricht von Dicks Tod öffentlich wurde, reagierte das Weiße Haus und damit auch Donald verhalten auf Anfragen der Öffentlichkeit. Eine offizielle Trauerbekundung gab es nie. Eine Pressesprecherin erklärte lediglich, der Präsident sei über das Ableben des Politikers informiert worden und die Flaggen am Weißen Haus seien auf halbmast gesetzt worden. J.D. vermied es ebenfalls, sich zu der Todesnachricht zu äußern – erst am Tag der Beerdigung erwähnte er Dick, als er bei einer Veranstaltung sprach: "Natürlich gab es Meinungsverschiedenheiten, aber er war ein Mann, der seinem Land gedient hat. Wir wünschen der Familie in dieser Zeit der Trauer natürlich alles Gute."

Dick starb Anfang November mit 84 Jahren. Seinen Tod bestätigte die Familie in einem offiziellen Statement. Als Todesursache wurde eine akute Lungenentzündung angegeben. "Jahrzehntelang diente Dick Cheney unserer Nation", hieß es in der Meldung. Vizepräsident der USA war Dick in den Jahren zwischen 2001 und 2009 unter dem Präsidenten George W. Bush. Bis zu seinem Tod galt er als einer der kontroversesten Politiker der US-Geschichte – er geriet vor allem im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag am 11. September 2001 in heftige Kritik: Medien bezeichneten ihn als "intelligenten Strippenzieher im Hintergrund". Gleichzeitig soll er einer der größten Gegner von Trump gewesen sein. Schon im Wahlkampf 2024 stellte er sich offen gegen ihn und betonte, er sei eine Gefahr für das Land.

X.com / https://x.com/atrupar Donald Trump spottet über eine US-Journalistin im Weißen Haus, Oktober 2025

Getty Images Dick Cheney beim Sunshine Summit im Disney's Contemporary Resort in Orlando, November 2015

Getty Images Dick Cheney auf einer Pressekonferenz 1991