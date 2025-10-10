Liebe zu Zara inspirierte Louis Tomlinsons neues Album

Louis Tomlinson (33) hat in einem Interview offen über seine Beziehung zu Zara McDermott (28) gesprochen und bekannt, wie sehr sie ihn inspiriert. Der ehemalige One Direction-Star verriet in Steven Bartletts Podcast "The Diary Of A CEO", dass seine Liebe zur Reality-TV-Persönlichkeit einen deutlichen Einfluss auf die Entstehung seines neuen Albums "How Did I Get Here?" hatte, das im Januar erscheinen soll. Louis, der sich selbst als "tief romantischen Menschen" beschreibt, erklärte: "Ich tue mich schwer damit, fiktional zu schreiben. Für mich muss es echt sein. Wenn ich mich jetzt nicht so verliebt fühlen würde, hätte das Album wahrscheinlich einen ganz anderen Ton."

Die Beziehung zwischen Louis und Zara, die seit diesem Jahr offiziell ist, entwickelte sich zunächst fernab der Öffentlichkeit. Erst im Sommer teilte Zara ein gemeinsames Instagram-Bild, auf dem die beiden sich küssen, begleitet von Louis' Kommentar "Ich liebe dich". Die Fans reagierten begeistert, ebenso wie ihre Familien, die die Romanze unterstützen. Das Paar wurde erstmals im Juni bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem Glastonbury Festival beobachtet, wo sie sich liebevoll zeigten. Inzwischen verbringt Zara offenbar viel Zeit in Louis' Haus in Nordlondon, und der Realitystar begleitete ihn sogar zu einigen seiner internationalen Auftritte.

Zara ist Louis' erste bekannte Beziehung seit der Trennung von Eleanor Calder, während Zara zuvor fünf Jahre mit Sam Thompson liiert war. In Interviews betonte Louis, wie wichtig ihm Authentizität und echte Emotionen in seinem Leben und in seiner Musik sind. Seine Texte spiegeln diese Werte wider, da er seine persönlichen Erfahrungen in kreative Projekte umsetzt. Freunde des Paares beschreiben die Beziehung als ernst. Louis, der Vater eines neunjährigen Sohnes ist, zeigte sich in vergangenen Interviews als Familienmensch, der seine Liebsten in den Vordergrund stellt und seine private Zeit schützt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger