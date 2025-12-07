Ennesto Monté vergeigt Debütauftritt seiner neuen Show

Ennesto Monté (50) hatte sich Großes vorgenommen: Der Realitystar wollte bei seinem Show-Debüt mit einer packenden Performance und einer perfekten Inszenierung glänzen. Doch es kam alles anders, wie RTL berichtete. Bereits zu Beginn des Auftritts versagte die Technik, das Mikrofon streikte, und die geplante Darbietung geriet ins Stocken. Statt das Publikum zu fesseln, plauderte Ennesto auf der Bühne mit Bert Wollersheim (74), bevor es zu einer spontanen Eiswasser-Challenge mit Eric Sindermann (37) kam. Am Ende sang der Entertainer zwar doch noch einen Song, allerdings musste er den Text dabei ablesen.

Vor der Premiere war Ennesto voller Hoffnung. "Es ist ein neues Level an Unterhaltung. [...] Ich weiß, dass es gut sein wird", beteuerte er im Interview mit dem Privatsender. Auch einige prominente Gäste trauten dem Schlagersänger im Vorhinein eine gelungene Show zu. Erotiksternchen Micaela Schäfer (42) erklärte: "Ich finde den Ennesto total witzig. Ich finde es super, dass er mehr macht, als nur in Realityshows stattzufinden." Ihrer Meinung nach sei das gerade für die ältere Generation wichtig.

In den vergangenen Monaten machte Ennesto vor allem mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam. 13 Jahre lang war der Sänger mit seiner Frau Ines verheiratet, doch über die Jahre pflegte er auch Beziehungen zu einer anderen Dame. Während seiner Zeit bei The 50 kam es dann auch zu einem Flirt mit Melody Haase (31). Kurz darauf gab er dann das Ende seiner Dreiecksbeziehung bekannt. "Jeder geht seinen Weg", verkündete er auf Instagram.

