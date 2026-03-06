Das halten Fans von Pietro Lombardis Laura-Liebesbekenntnis

Pietro Lombardi (33) in seinem und Oliver Pochers (48) Podcast zugegeben, dass er seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) immer noch liebt. Dieses überraschende Geständnis des Sängers löst nun eine Welle an Reaktionen im Netz aus. Unter einem Beitrag von Promiflash kommentieren zahlreiche User die offenen Worte des einstigen DSDS-Gewinners – und die Meinungen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während einige Fans Pietros Ehrlichkeit feiern und seine Gefühle nachvollziehen können, reagieren andere zunehmend genervt auf die Liebesbekundungen des Musikers. "Und bald kommt die Schlagzeile: 'Haben sich versöhnt.' Bla, bla, bla, peinlicher geht es nicht mehr", heißt es zum Beispiel.

Viele Promiflash-Leser zeigen sich aber auch begeistert von Pietros Ehrlichkeit. "Ja, und das ist auch schön. Nicht gleich eine Andere zu haben, zeigt, dass er trotzdem noch Hoffnung hat", schreibt ein Fan. Ein weiterer Kommentator pflichtet bei: "Kann es verstehen. Sie ist halt die Frau seiner Träume – hat man gemerkt und gesehen." Doch nicht alle teilen diese Ansicht. Einige Follower reagieren wiederum mit deutlicher Skepsis und Spott auf das öffentliche Liebesgeständnis. "Oh Gott. Kann es nicht mehr hören", lautet ein Kommentar. Zudem vermuten zahlreiche Social-Media-Nutzer, dass die Influencer nie wirklich getrennt waren.

Vor ein paar Monaten sah die Situation allerdings noch ganz anders aus. Damals betonte der Sänger öffentlich, dass er das Thema Laura endgültig hinter sich lassen wolle. Nachdem Laura bei einer Fragerunde auf Instagram klargestellt hatte, dass sie Single sei, versuchte Pietro die Gerüchteküche zu beruhigen. "Ich wollte nur sagen, dass es jetzt auch mal gut ist und man uns beide mit diesem Thema in Ruhe lassen soll. Wir haben beide genug eigene Themen. Manchmal braucht es einfach Ruhe, damit die Zeit zeigen kann, was wirklich für die Zukunft bestimmt ist – ohne Druck und ohne ständiges Fragen. Danke", erklärte er im November in seiner Story.

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi in Paris

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023