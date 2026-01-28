Wegen Albtraum: Fabio De Pasquale verlor fast sein Auge

Reality-TV-Star Fabio De Pasquale (31) hat seine Community mit verstörenden Bildern auf Instagram aufgeschreckt. In seiner Story zeigte der Social-Media-Star am späten Abend zwei Selfies, auf denen frische Verletzungen rund um sein rechtes Auge zu sehen sind. Auf dem ersten Foto läuft ihm Blut über das Gesicht. Kurz darauf folgte ein weiteres Bild, diesmal ist die Wunde gereinigt. Wenige Stunden später klärt Fabio auf, wie es dazu kam: "Ich habe etwas Schlimmes geträumt. Lisa, meine Freundin, ist in meinem Traum gestorben." Auf den schrecklichen Albtraum folgte schließlich der wahre Schrecken: "Ich bin aufgestanden, weil ich voller Panik war und genau in dem Moment bin ich irgendwie gerutscht. Ich habe mein Auge an der scharfen Kante eines Mac-Bildschirms gestoßen."

Zunächst habe sich der The 50-Teilnehmer nichts dabei gedacht, doch die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten. "Ich gehe auf Toilette und sehe im Badezimmer – alles ist voller Blut", beschreibt Fabio bildlich in seiner Story. Er sei direkt ins Krankenhaus gefahren und bekam eine schockierende Diagnose von den Ärzten: "Die meinten, dass es so, so, so knapp war, dass ich mein Auge nicht mehr habe." Nun ist der Influencer froh, dass er Glück im Unglück hatte. Was bleibt, ist eine Wunde, die er vorerst mit Filtern und Make-up verdecken möchte.

Auch der schlimme Albtraum über seine Lisa sitzt Fabio tief in den Knochen. Seine Beziehung machte er Ende 2025 öffentlich und präsentierte seinen Schatz stolz seiner Community. Damals teilte der Reality-TV-Star ein inniges Pärchenfoto und schrieb dazu: "Endlich darf ich sie euch zeigen." Für den Social-Media-Star war vor allem wichtig, dass ihn seine Partnerin in schwierigen Lebensphasen unterstützt hat. "Das lange Warten hat ein Ende und ich bin unglaublich gespannt, wohin unsere gemeinsame Reise noch führen wird", ließ er seine Follower damals wissen.

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquales verwundetes Gesicht, Januar 2026

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquales blutiges Gesicht, Januar 2026

