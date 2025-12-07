Tim Lehmann meldet sich erstmals nach Jan Zimmermanns Tod

Große Trauer und leise Worte: Tim Lehmann hat sich nach dem Tod von YouTuber Jan Zimmermann mit einer bewegenden Botschaft auf Instagram an die Öffentlichkeit gewandt. Sein "Gewitter im Kopf"-Partner schrieb kurz nach dem Verlust seines besten Freundes über ihre besondere Verbindung, die gemeinsamen Jahre und die Lücke, die nun bleibt. Auf der Plattform richtete sich Tim nicht nur an Jans Fans, sondern auch an alle, die den Weg der beiden begleitet haben. Er ließ durchblicken, wie sehr ihn der Abschied erschüttert und wie unrealistisch sich die endgültige Stille nach all den Gesprächen, Reisen und Drehs anfühlt. Seine Nachricht ist ein sehr persönlicher Nachruf – und eine Dankesrede an die Community: "Dieser Gedanke ist für mich immer noch so unfassbar unrealistisch, dass ich ihn nicht begreifen kann. Es ist ein Gedanke, der mich zusammen mit einer Flut an Trauer zerrissen hat."

Mit seinen ausführlichen Worten erinnert Tim an den gemeinsamen Traum, irgendwann als alte Freunde auf einer Veranda zu sitzen und die schönsten Geschichten noch einmal zu erzählen. Er schreibt über Abende, an denen sie "stundenlang miteinander geredet" haben und einen Alltag, der plötzlich fehlt. Er würdigt Jans Charakter, seinen Mut, seine Lebensfreude und seine Ruhe und wie sehr Jan andere mit seinem Umgang mit der Krankheit inspiriert habe. "Jan war ein Mensch, der seinem Gegenüber immer, egal wem und egal wann, das Gefühl gegeben hat, gesehen zu werden und sich wie zu Hause zu fühlen", schreibt Tim unter anderem und dankt den zahlreichen Fans für die große Anteilnahme, die ihn seit der Todesnachricht erreicht habe. "Egal wie viel Unrecht ihm im Leben widerfuhr, er verlor nie sein Lächeln, seine Lebensfreude und seine unfassbare Ruhe", heißt es zudem. Sein emotionales Statement schließt Tim mit den Worten ab: "Ich werde dich niemals loslassen. Du fehlst mir so unglaublich. Ich vermisse dich unendlich. Du wirst für immer bei mir sein." Seine Worte untermauert er mit einigen Bildern der beiden Freunde.

Jan wurde am Abend des 18. November 2025 in seiner Wohnung in Königswinter gefunden. Rettungskräfte wurden alarmiert, die Polizei Bonn bestätigte den Einsatz. Tim und Jan waren als Duo "Gewitter im Kopf" bekannt und machten ihre Freundschaft ebenso sichtbar wie ihren Humor und ihre Nahbarkeit. Trotz seiner Erfolge im Umgang mit der Krankheit begleitete das Tourette-Syndrom Jan stets, auch nach dem Einsetzen eines Hirnschrittmachers, der seine Beschwerden linderte. Die Nähe zwischen den Freunden war fester Bestandteil ihres Projekts, genau wie der offene Blick auf schwierige Tage. Wer den Kanal verfolgte, erlebte zwei Menschen, die einander vertrauten, einander herausforderten und einander Halt gaben. Für viele Fans waren ihre spontan wirkenden Gespräche und kleinen Alltagsmomente das, was "Gewitter im Kopf" so besonders machte.

Instagram / timl1302 Jan Zimmermann und Tim Lehmann, YouTube-Stars

