Tim Lehmanns Silvesterfeier ohne Jan (†) war "sehr schwer"

Es ist mitten in der Nacht, als Tim Lehmann seine Follower in seiner Instagram-Story mit auf einen Spaziergang durch den Schnee nimmt. Vor wenigen Tagen feierte der YouTuber das erste Silvester seit dem Tod seines besten Freundes Jan Zimmermann. "3:23 Uhr, ich kann mal wieder nicht schlafen", merkt Tim an. In den Clips verrät er ferner, wie emotional der Start in 2026 war: "Wir hatten ein sehr kleines, aber herzliches Silvesterfest. Haben alle zusammen auf den Jan angestoßen und viele Geschichten über ihn ausgetauscht. Silvester war trotzdem für mich sehr schwierig, der Jahreswechsel war sehr schwierig."

Seit dem Ableben seines Kumpels habe Tim sich stark zurückgezogen. "Ich bin so ziemlich das erste Mal wieder draußen unterwegs, seit es passiert ist. Die Öffentlichkeit, draußen zu sein, fühlt sich komisch an", erklärt er. Der Content Creator fühle sich "unwohl" und wisse nicht mehr genau, wann er das letzte Mal einkaufen war. Stattdessen sei er oft lange wach und finde keinen Abschluss – bis ihn die Müdigkeit irgendwann übermannt: "Ich bin immer Ewigkeiten wach und werde so müde, dass mir die Augen zufallen, weil ich dann einfach so müde bin, dass es nicht mehr geht."

Für viele Fans, die Tim und Jan als Gewitter im Kopf-Duo kannten, lassen diese Einblicke erahnen, wie tief die Freundschaft der beiden gewesen ist. Schon kurz nach Jans Tod hatte die Netzbekanntheit in einem bewegenden Statement deutlich gemacht, wie sehr sie der Verlust erschüttert und wie groß die Lücke ist, die Jan hinterlässt. Die gemeinsamen Jahre vor der Kamera, Reisen und unzählige Gespräche hatten die beiden nicht nur beruflich, sondern auch privat eng zusammengeschweißt. "Dieser Gedanke ist für mich immer noch so unfassbar unrealistisch, dass ich ihn nicht begreifen kann. Es ist ein Gedanke, der mich zusammen mit einer Flut an Trauer zerrissen hat", schrieb Tim unter anderem.

Anzeige Anzeige

Instagram / timl1302 Jan Zimmermann und Tim Lehmann, YouTube-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / timl1302 Jan Zimmermann und Tim Lehmann, YouTube-Stars

Anzeige Anzeige