Planen Tobias Pietrek und Freundin Mina gemeinsame TV-Shows?

Tobias Pietrek hat in einem Interview über seine Pläne mit Freundin Mina gesprochen und verraten, dass gemeinsame TV-Shows durchaus eine Option sein könnten. Der Realitystar erklärte gegenüber Promiflash, dass sie das Thema bereits angesprochen hätten: "Grundsätzlich natürlich, warum nicht?", so Tobias. Ihm zufolge könnte ein gemeinsamer Auftritt nicht nur ein Abenteuer sein, sondern auch ihre Beziehung stärken. Dennoch lässt er sich nicht ausschließlich auf die Teilnahme an Reality-TV-Formaten festlegen und bleibt in Bezug auf die Zukunft entspannt.

Mina ist zwar kein unbekanntes Gesicht im Fernsehen, der Öffentlichkeit aber bisher nur aus einer einzigen Folge Die Bachelors aus dem Jahr 2024 bekannt. Tobias hingegen hat schon in verschiedenen Formaten mitgemacht und macht keinen Hehl daraus, wie viel Spaß ihm solche Projekte bereiten. Er betonte jedoch, dass er sich nicht darauf verlässt, jede Gelegenheit im Reality-TV nutzen zu können. "Reality macht mir unfassbar viel Spaß und ich freue mich auch, wenn ich demnächst wieder in einer Show dabei sein darf, aber ich verlasse mich nicht aufs Reality-TV", sagte er. Für ihn bleibt es eine Möglichkeit, die er gern ergreift, wenn sie sich bietet, ohne dabei konkrete Erwartungen zu haben.

Erst kürzlich hatte Tobias seine Beziehung zu Mina auf Social Media öffentlich gemacht. Mit einer Serie von Fotos präsentierte der Realitystar sein privates Glück und zeigte sich eng umschlungen und glücklich lachend mit seiner neuen Partnerin. Besonders ihre sichtbare Vertrautheit und das strahlende Auftreten sorgten bei seinen Fans für Aufmerksamkeit. "Chapter – wir", schrieb Tobias unter den Beitrag und gab sich damit bedeutungsvoll und romantisch. Schon damals war klar: Hier hat sich ein neues Traumpaar gefunden, das ebenfalls gut zu gemeinsamen TV-Projekten passen könnte.

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3

