Überraschungssieger: "One Battle After Another" sahnt ab

Bei der Oscar-Nacht 2026 kam es zur großen Überraschung: Das Kriegsdrama "One Battle After Another" räumte als bester Film des Jahres ab und dominierte den Abend mit insgesamt fünf Auszeichnungen. Regisseur Paul Thomas Anderson (55) gewann erstmals in seiner Karriere die begehrte Trophäe für die beste Regie, nachdem er bereits zuvor an diesem Abend für das adaptierte Drehbuch ausgezeichnet worden war. In seiner Dankesrede für das Drehbuch widmete er den Preis seinen vier Kindern Pearl, Lucille, Jack und Ida sowie seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Comedienne Maya Rudolph (53). "Ich habe diesen Film für meine Kinder geschrieben, um mich für das Chaos zu entschuldigen, das wir in dieser Welt hinterlassen, die wir ihnen übergeben", erklärte der Filmemacher.

Auch in den Schauspielkategorien konnte "One Battle After Another" punkten: Sean Penn (65) holte den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem epischen Drama, während Amy Madigan (75) als beste Nebendarstellerin triumphierte. Damit setzte sich Madigan gegen die Favoritin Teyana Taylor (35) durch, die ebenfalls in dem Film mitgespielt hatte. Bei seiner zweiten Dankesrede des Abends für die Regie scherzte Paul darüber, wie lange es gedauert habe, bis er endlich einen Oscar gewann – es war seine 14. Nominierung. Er ehrte zudem seinen verstorbenen Regieassistenten Adam Somner: "Ich teile dies mit Adam Somner. Ich weiß, er sitzt in einer richtig großen Bar und trinkt einen Gin Tonic, um diesen Sieg zu feiern."

Der Film basiert auf Thomas Pynchons Roman "Vineland" aus dem Jahr 1990 und erzählt die Geschichte einer jungen Tochter, gespielt von Chase Infiniti, die das Erbe ihrer revolutionären Eltern auf ihre eigene Weise fortsetzt. Leonardo DiCaprio (51) übernahm in dem Werk eine Hauptrolle. Neben den fünf Oscars für "One Battle After Another" gingen weitere Auszeichnungen an Jessie Buckley (36), die als beste Hauptdarstellerin für "Hamnet" triumphierte, sowie an das Originaldrehbuch zu "Sinners". Für Paul, der zuvor bereits bei den Golden Globes, den BAFTAs und der Directors Guild für "One Battle After Another" ausgezeichnet worden war, setzte sich die Erfolgsserie an diesem Abend fort. "Ich bin hier für diejenigen, die ihren Glauben und ihre Zeit gegeben haben, was der beste Teil daran ist, Teil eines Filmteams zu sein", sagte er in seiner Dankesrede.

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Getty Images Sara Murphy, Carmen Ruiz de Huidobro und Paul Thomas Anderson mit ihren Oscars für "One Battle After Another" bei der 98. Verleihung

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Getty Images Cast und Team um Alana Haim, Benicio del Toro, Leonardo DiCaprio u. a. feiern den Best-Picture-Sieg für "One Battle After Another"

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026