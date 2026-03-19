Prinz William überrascht mit seltener Geste für Camilla

Prinz William (43) hat bei einem offiziellen Termin auf Schloss Windsor jetzt mit einer ungewöhnlich persönlichen Geste überrascht, bevor der zeremonielle Empfang für den nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu und dessen Ehefrau Oluremi Tinubu begann: Der 43-Jährige begrüßte seine Stiefmutter Königin Camilla (78) mit einem Kuss auf die Wange. Gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) auf dem königlichen Anwesen eingetroffen, steuerte er direkt auf das Königspaar zu. Dieses war laut Hello! unter einem weißen Zelt oberhalb einer mit rotem Teppich ausgelegten, goldverzierten Treppe positioniert.

Nach der herzlichen Begrüßung positionierten sich William und Kate an der Seite des Zeltes und verharrten dort, während Charles und Camilla das Präsidentenpaar offiziell willkommen hießen. Neben der familiären Geste standen auch die eleganten Outfits im Fokus: Die Königin erschien in einem rosafarbenen Ensemble mit langem, tailliertem Mantel, ergänzt durch einen auffälligen, runden Fascinator mit federartigen Details, wie Hello! berichtet. Währenddessen blieb William seiner klassischen Linie treu und kombinierte schwarzen Blazer, hellblaue Weste, weißes Hemd, marineblaue Krawatte und graue Anzughose. Kate wählte einen grauen, taillierten Mantel mit weißen Akzenten und doppelreihigen Knöpfen, dazu einen abgestimmten Hut in Weiß und Grau, eine kleine schwarze Mulberry-Tasche sowie stahlgraue Stiletto-Heels.

Als Stiefmutter gehört Camilla längst selbstverständlich zu Williams engstem Umfeld – bei offiziellen Anlässen ebenso wie im familiären Rahmen – und ist zudem Großmutter für seine Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Erst kürzlich verriet Camilla den kuriosen Spitznamen, den die royalen Sprösslinge für sie haben: "Meine eigenen Enkel nennen mich Gaga. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie denken, ich sei es! Es ist lustig, aber immer noch sehr süß", erzählte sie der Daily Mail. So zeigt sich hinter den formellen Auftritten immer wieder auch die persönliche, warme Seite der Royal Family.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Königin Camilla und Präsident Bola Ahmed Tinubu beim Staatsbesuch Nigerias

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Imago Prinz William begrüßt Königin Camilla auf Schloss Windsor

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Getty Images Kate, William, Bola Ahmed Tinubu, König Charles III., Königin Camilla und Oluremi Tinubu beim Staatsbesuch in Windsor