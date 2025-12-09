Erste Bilder geben Einblick in "Handmaid's Tale"-Spin-off

Erste Bilder zum kommenden The Handmaid's Tale-Spin-off "The Testaments" sorgen im Netz für mächtig Aufsehen und geben einen ersten Einblick in die düsteren Welten von Gilead. Fans der Serie dürfen sich auf den Start der neuen Episoden im April 2026 freuen. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt die Lebensgeschichten einer neuen Generation junger Frauen in der brutalen Theokratie. Diese Frauen kennen nichts anderes als das System, in dem sie aufgewachsen sind. Erinnerungen an die Außenwelt, wie sie vor ihrer Indoktrination existierte, sind für sie nur ein fernes Konstrukt, fasst das Nachrichtenportal Serienjunkies den Inhalt zusammen.

Im Mittelpunkt steht der Kampf dieser jungen Frauen, die mit der Aussicht auf eine erzwungene Ehe und ein Leben in absoluter Unterwerfung konfrontiert werden. In ihrer Not suchen sie nicht nur Verbündete in ihrer Umgebung, sondern auch bei jenen, die ihre Erfahrungen teilen oder ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Die Serienmacher beschreiben "The Testaments" als eine starke Coming-of-Age-Geschichte, die Hoffnung und Widerstand thematisiert und gleichzeitig die Grausamkeiten von Gilead ans Licht bringt. Diese packende Weiterführung des "The Handmaid's Tale"-Universums verspricht emotionale Spannung und neue Perspektiven.

Zu den zentralen Figuren zählt auch Tante Lydia, gespielt von Ann Dowd (69), die in ihrer Rolle eine der Schlüsselakteure des repressiven Gilead-Systems ist. Neben ihr stehen die junge Agnes, die in einem Kommandantenhaushalt im streng reglementierten Boston aufwächst, sowie die kanadische Jugendliche Daisy, deren Leben durch Verbindungen zur Republik dramatisch auf den Kopf gestellt wird. Mit "The Testaments" setzt Hulu auf eindringliche Charakterstudien und gesellschaftliche Reflexionen, die bereits "The Handmaid's Tale" zu einem riesigen Erfolg gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Alexis Bledel in "The Handmaid's Tale"

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Alexis Bledel in "The Handmaid's Tale"

Anzeige Anzeige

Getty Images "The Handmaid's Tale"-Cast bei einer Presseveranstaltung