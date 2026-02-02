Mirja fliegt vor Gil & Co.: Dschungel-Fans sind sich uneinig

An Tag zehn im Dschungelcamp ist für Mirja du Mont (50) Schluss: Das Model musste den australischen Busch verlassen, weil es zu wenig Anrufe von den Zuschauern bekommen hat. Während Kandidaten wie Gil Ofarim, Eva Benetatou und Ariel weiter um die Krone kämpfen, sorgt der Exit von Mirja im Netz für hitzige Diskussionen. Unter einem Beitrag von Promiflash auf Social Media melden sich zahlreiche Fans zu Wort, die mit dem Ergebnis der Abstimmung hadern und sich fragen, warum ausgerechnet Mirja so früh die Heimreise antreten musste. Viele Zuschauer zeigen sich dort fassungslos über das Voting. "Es werden irgendwie immer die Falschen rausgewählt", schreibt eine Userin unter den Beitrag.

Ein anderer unterstellt dem Format: "Das kann alles nur gesteuert sein." Besonders viel Unverständnis gibt es dafür, dass andere Camper weiter dabei sind. "Wer ruft bitte für Gil oder für Eva an?", fragt sich ein Kommentator. Ein weiterer Zuschauer ärgert sich: "Schade, ehrliche, gute Werte zählen für dieses Format nicht. Dafür wird Herr O. belohnt." Es gibt aber auch Gegenstimmen, die den Auszug des Models nachvollziehbar finden. Einige finden Mirja zu blass im Camp, hatten sich mehr Temperament von ihr erhofft und verweisen auf Momente, in denen sie etwa mit Eva aneinandergeraten war. "Hab mehr von ihr erwartet, also sehr, sehr langweilig", fasst ein User seine Enttäuschung zusammen.

Nach ihrem Auszug zeigte sich Mirja auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, überraschend gelassen. "Mir geht es fantastisch. Vielen Dank. Ich bin jetzt hier im Hotel angekommen, habe gerade geduscht, wie man sieht, und ich bin glücklich, weil ich meine Cola Zero getrunken habe", berichtete sie strahlend und machte deutlich, dass ihr die Rückkehr in die Zivilisation sichtlich guttut. Die Schauspielerin genießt ihre Freiheit und lässt sich von den hitzigen Diskussionen im Netz nicht aus der Ruhe bringen.

RTL Mirja du Mont im Dschungelcamp 2026

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026