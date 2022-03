Yeliz Koc (28) erklärt ihre Beweggründe. Die Influencerin war einige Monate mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) zusammen und bekam sogar eine Tochter mit dem Musiker. Doch noch während der Schwangerschaft trennte sich das Paar – was für mächtig Aufsehen sorgte. Die Trennung wurde vor allem im Netz öffentlich ausgetragen, aber nun stellte Yeliz einige Dinge klar: Das waren die Gründe für das Liebes-Aus mit Jimi!

In ihrem Podcast "Bad Boss Moms" erzählte die Bachelor-Kandidatin ihrer Schwester Filiz (35), dass sie sich in der Beziehung oft allein gelassen gefühlt hatte und sich nicht auf Jimi verlassen konnte: "Ich hatte irgendwie die ganze Last auf meinen Schultern, dann auch noch die Schwangerschaft." Obendrauf kamen noch Geldsorgen, da Yeliz für vieles in der Partnerschaft aufkommen musste. "Es war ja auch so, dass ich damals nach Berlin gezogen bin. [...] Zu der Zeit wusste ich aber nicht, dass Jimi Schulden hat und ich musste dann diese teure Wohnung die ganze Zeit alleine stemmen", gab sie zu.

Hinzu käme auch noch, dass Jimis Familie sich in die Beziehung eingemischt habe, was Yeliz ebenfalls störte. "Es war nicht so, dass ich mit Jimi zusammen war, sondern mit der ganzen Familie", erklärte sie. Letztendlich entschied sich die Beauty dann, den Schlussstrich zu ziehen. "Es hat irgendwie nicht mehr so richtig gepasst, wir haben uns auseinandergelebt", schloss sie ab.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Anzeige

Simon Gerber Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de