Neue Folge: RTL strahlt zu Silvester Chart-Show-Marathon aus

RTL wird auch in diesem Jahr zu Silvester mit Musik und Feierlaune in das neue Jahr begleiten. Ab 12:15 Uhr sorgt der Sender mit einem fast achtstündigen "Chart Show"-Marathon unter dem Motto "Die Party beginnt" für Stimmung. Moderator Oliver Geissen (56) führt durch ein buntes Programm, das sich den erfolgreichsten Party-Krachern aller Zeiten widmet. Unterstützt wird er dabei laut Fernsehserien.de von der Schauspielerin Janine Kunze (51) und dem Comedian Atze Schröder (60). Zu den Höhepunkten zählen Rankings wie die besten One-Hit-Wonder oder die beliebtesten Schlagerparty-Hits. Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus Rückblicken und Interpretationen von Künstlern wie Shakin’ Stevens, Scooter, Nathan Evans und DJ Ötzi (54).

Ab 20:15 Uhr wird es besonders spannend, denn dann startet eine komplett neue Ausgabe der "ultimativen Chart Show". Dieses Mal dreht sich alles um die erfolgreichsten Discofox-Hits. Zu den musikalischen Gästen zählen unter anderem Thomas Anders (62), Suzi Quatro und Fun Factory, die live für Partystimmung sorgen. Neben musikalischen Highlights dürfen sich die Zuschauer auch auf talkfreudige Gäste wie "Let’s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (44) und die Comedians Tony Bauer (30) und Atze Schröder freuen. Sie teilen ihre besten Silvester-Anekdoten und Vorsätze für das neue Jahr. Um Mitternacht schaltet RTL live nach Berlin zum Brandenburger Tor, bevor es mit einem "Chart Show"-Zusammenschnitt ab 0:10 Uhr weitergeht.

Für die beliebte Sendung war das Jahr 2025 allerdings auch von Trauer geprägt. Am 5. November verstarb Judith Langhans, die Produzentin und Schöpferin des Formats, im Alter von nur 59 Jahren. Ohne ihre Arbeit wäre die "ultimative Chart Show", die ursprünglich als einmaliges Projekt gedacht war, in dieser Form wohl nie entstanden. Der 2003 gestartete TV-Dauerbrenner feierte im Jahr 2023 sein 20-jähriges Bestehen. Neben der Silvester-Ausgabe können sich Fans im Januar 2026 bereits auf zwei weitere neue Folgen freuen, die diesmal in den Bavaria Studios in Köln produziert werden und musikalische Themen wie Mitsing-Hits und die Hits des neuen Jahrtausends beleuchten werden.

Getty Images Moderator Oliver Geissen

Getty Images Atze Schröder, Komiker

Getty Images Thomas Anders, Musiker

