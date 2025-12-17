Dick Van Dyke feierte 100. Geburtstag mit Flashmob-Party

Dick Van Dyke (100) hat am Wochenende seinen 100. Geburtstag mit einer außergewöhnlichen Feier begangen. Die Überraschung des Tages war ein Flashmob, der von seiner Ehefrau Arlene Silver organisiert und angeführt wurde. Zu einem Medley einiger seiner bekanntesten Lieder tanzte das Paar ausgelassen, was die Stimmung perfekt machte. Später fand auch eine intime Feier im gemeinsamen Haus in Malibu statt, zu der Familie und Freunde geladen waren. "Es war alles einfach perfekt, und er war unglaublich glücklich", schwärmte Arlene gegenüber dem Magazin People.

Sie beschrieb, wie glücklich Dick an seinem Ehrentag war und wie sehr die intime Party gelungen sei. Dabei sollte es erst ganz klein werden: "Er will eigentlich nichts machen", hatte sie vorab gesagt und von gemütlichen "Jeopardy!"-Wiederholungen zu zweit erzählt. Doch dann wurde es doch eine Überraschung mit Tanz und Trubel. Parallel krönte Dick den Meilenstein mit einer Veröffentlichung: Pünktlich zum Geburtstag erschien sein Buch "100 Rules for Living to 100". In Interviews hatte der Filmstar außerdem betont, wie sehr ihn Training im Gym, Schwimmen und eine solide Routine fit halten – ebenso wie der Abschied von Alkohol und Zigaretten.

Mit einer bemerkenswert positiven Einstellung blickt der Schauspieler auf sein Leben zurück. Im Vorfeld seines Geburtstags erklärte Dick, dass er stolz auf seine Lebensleistung sei. Dabei betonte er die wichtige Rolle seiner Frau, die ihn stets mit Freude und Optimismus erfülle. "Sie sorgt dafür, dass ich im Moment lebe und meine Tage lache und tanze", sagte er gegenüber People. Dass der große Altersunterschied für sie kaum eine Rolle spiele, machten beide deutlich. "Wir haben mit dem Alter überhaupt kein Problem", sagte Dick damals. Er scherzte: "Ich bin von Natur aus kindisch, ich denke, ich bin etwa 13." Die 54-jährige Arlene brachte in dem Interview zum Ausdruck, wie sehr das Geheimnis ihres Glücks im Alltag liege und wie selbstverständlich sie füreinander da seien.

Getty Images Dick Van Dyke mit seinem Emmy für "Dick Van Dyke 98 Years of Magic" bei den 76th Creative Arts Emmys, September 2024

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver bei den Kennedy Center Honors 2021 im Kennedy Center in Washington, DC

Getty Images Dick Van Dyke und seine Partnerin Arlene Silver