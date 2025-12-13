Immer noch topfit: Film-Ikone Dick Van Dyke wird heute 100

Für Fans, Familie und natürlich Dick Van Dyke (100) selbst ist heute ein ganz besonderer Tag: Der weltberühmte Schauspieler feiert seinen 100. Geburtstag. Die Filmikone scheint die ewige Jugend für sich gepachtet zu haben – immer wieder stellt er unter Beweis, wie topfit er trotz seines nun dreistelligen Alters noch ist. Gemeinsam mit seiner Ehefrau – seiner großen Liebe Arlene Silver – lebt er in Malibu. Bild durfte ihn anlässlich seines Geburtstags besuchen und inmitten seines verspielten Anwesens mit Pool, Rutsche und sogar einer Miniatureisenbahn im Garten von ihm erfahren: "Ich bin mein ganzes Leben lang ein Kind geblieben. Vielleicht ist das das Geheimnis für ein langes Leben."

Dick wurde am 13. Dezember 1925 in Missouri geboren. Weltbekannt wurde er im Jahr 1964 mit seiner Rolle des Schornsteinfegers Bert in "Mary Poppins" sowie als Caractacus Potts in "Chitty Chitty Bang Bang" (1968). Große Popularität erlangte er außerdem in den 1960er-Jahren durch die "The Dick Van Dyke"-Show. Weitere erfolgreiche Projekte waren unter anderem die Serie "Diagnosis: Murder" und "Mary Poppins Returns". Zudem lieh er Figuren in berühmten Animationswerken seine Stimme und war unter anderem bei "The Simpsons" und "Mickey Mouse Clubhouse" zu hören.

Heute lebt Dick zurückgezogen mit seiner 46 Jahre jüngeren Frau – ab und zu überrascht er seine Fans aber noch mit öffentlichen Auftritten. Die Maskenbildnerin, die er 2012 heiratete, bezeichnet er als sein Jugendelixier: "Sie hält mich auf Trab. Sie ist wie Dynamit. Wir singen jeden Tag zusammen und haben Spaß. Mit ihr wird es nie langweilig." Zudem verrät er Bild, dass das hohe Alter zwar in seinen Genen liegt – auch seine Mutter wurde 96 Jahre alt – dennoch achte er auf einen sehr gesunden Lebensstil. "Ich habe mich von Alkohol und Zigaretten verabschiedet. Das war nicht leicht, aber wahrscheinlich der Grund, warum ich heute noch da bin", betont er.

Imago Dick Van Dyke bei der Premiere von "Mary Poppins Returns" in Los Angeles

Getty Images Dick Van Dyke und Arlene Silver bei den Kennedy Center Honors 2021 im Kennedy Center in Washington, DC

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

Klingt Dicks Rezept "ein Leben lang Kind bleiben" für euch plausibel? Total – seine Spielfreude hält ihn jung. Na ja – Gene und ein gesunder Lebensstil zählen am meisten. Ergebnis anzeigen