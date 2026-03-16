Oscars 2026: Mckenna Grace bezaubert im Prinzessinnenkleid

Mckenna Grace (19) sorgte bei der Oscar-Verleihung 2026 für einen magischen Auftritt. Die Schauspielerin betrat den roten Teppich des Dolby Theatre in Los Angeles in einem märchenhaften Ballkleid in zartem Rosé, das mit seiner dramatischen Schleppe und dem skulpturalen Oberteil alle Blicke auf sich zog. Das elegante Kleid mit zarten Trägern, taillierter Silhouette und voluminösem Rock verlieh Mckenna eine bezaubernde Prinzessinnen-Aura. Ein funkelndes Diamantcollier mit passenden Ohrringen und eine weiche Hochsteckfrisur mit sanftem Pony vollendeten den Look.

Das Make-up hielt die Schauspielerin frisch und romantisch mit rosigen Wangen und sanften Pinktönen, die perfekt mit dem pastellfarbenen Kleid harmonierten. Mckenna posierte selbstbewusst für die Fotografen und präsentierte dabei die beeindruckende Schleppe, die hinter ihr über den Teppich glitt. In den sozialen Medien überschlugen sich die Fans mit Kommentaren über ihre elegante Verwandlung, wie Hello! berichtet. Viele merkten an, dass die Darstellerin kaum wiederzuerkennen sei im Vergleich zu ihren früheren Rollen. Der romantische Look markierte einen bedeutenden Mode-Moment für den Star, der als Kinderstar berühmt wurde und in der Öffentlichkeit aufgewachsen ist.

Mckenna startete ihre Karriere als junge Schauspielerin in Hollywood und wurde schnell für ihre herausragenden Leistungen bekannt. Sie erlangte große Anerkennung für Rollen in Projekten wie "Gifted", wo sie an der Seite von Chris Evans (44) spielte, sowie für Auftritte in "Captain Marvel", The Handmaid's Tale und "Ghostbusters: Afterlife". Parallel zu ihrer Schauspielkarriere macht Mckenna als aufstrebender Popstar von sich reden. Sie bereitet ihr Debütalbum vor und gibt mit der Leadsingle "Casual Kisser" einen ersten Vorgeschmack darauf.

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Getty Images Mckenna Grace bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 2026

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Getty Images Mckenna Grace bei den Critics Choice Awards 2026

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Getty Images Mckenna Grace beim Ghostbusters Day 2025 in New York City.