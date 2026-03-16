Urlaub mit Pietro Lombardi: Laura teilt nachdenklichen Text

Laura Maria Rypa (30) hat sich nach ihrer Rückkehr aus dem Traumurlaub auf Mauritius mit nachdenklichen Worten bei ihren Fans gemeldet. Statt beseelt und glücklich von der fast zweiwöchigen Auszeit zu berichten, teilte die Influencerin auf Instagram eine kryptische Story, in der sie von schlaflosen Nächten und vielen Gedanken sprach. "Die letzten Tage ist so viel in meinem Kopf. Seit Stunden liege ich wach und kann nicht schlafen, weil mir bewusst geworden ist, wie schnell sich alles verändern kann", schrieb Laura zu einem Foto, auf dem ihr Sohn Leano auf ihrem Bauch liegt. Die zweifache Mama philosophierte weiter über die Vergänglichkeit des Lebens und ließ ihre Follower damit rätseln, was hinter diesen Zeilen stecken könnte.

In ihrer Story wurde Laura noch deutlicher und erklärte: "Man denkt immer, es ist noch so viel Zeit da. Doch manchmal zeigt das Leben einem, dass von heute auf morgen alles vorbei sein kann. Ohne Vorahnung, ohne dass man etwas ahnt." Über die genauen Hintergründe oder den Auslöser für ihre nachdenkliche Stimmung schwieg die Unternehmerin jedoch. Stattdessen richtete sie einen eindringlichen Appell an ihre Community: "Seitdem gehen mir unendlich viele Gedanken durch den Kopf. Passt auf euch und eure Menschen auf." Viele Fans spekulieren nun, ob die Worte möglicherweise etwas mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (33) zu tun haben könnten.

Tatsächlich hatte Laura in dem Familienurlaub auf Mauritius für eine große Überraschung gesorgt, wie Sänger Pietro im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verriet. "Eines Tages kommt Laura und sagt zu mir: 'Ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe um drei Tage verlängert. Ich wollte auch was zurückgeben, ein bisschen'", beschrieb Pietro die Situation. Trotz der Nähe betonte der Musiker damals, dass es zwischen ihnen rein freundschaftlich geblieben sei. "Wir haben hier einfach eine gute Zeit, wir machen uns keine Gedanken darüber. Wir verstehen uns super, wir haben viel Spaß, wir erleben viel", stellte Pietro im Podcast klar.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie