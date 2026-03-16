Suki Waterhouse und Robert Pattinson strahlen auf Oscar-Fete

Suki Waterhouse (34) und Robert Pattinson (39) sorgten am Sonntagabend für einen glamourösen Auftritt bei der jährlichen Vanity Fair Oscar Party. Die Veranstaltung fand im Los Angeles County Museum of Art statt, wo das Paar Hand in Hand über den Teppich schritt und sich sichtlich verliebt zeigte. Suki glänzte in einem atemberaubenden Haute-Couture-Look von Tamara Ralph aus der Frühlings- und Sommerkollektion 2026, der erst im Januar auf der Paris Fashion Week präsentiert worden war, berichtet Just Jared. An ihrer Seite erschien ihr Partner Robert im selben eleganten Dior-Smoking, den er bereits am frühen Abend bei der Oscar-Verleihung getragen hatte. Der Schauspieler ergänzte seinen Look mit einer auffälligen Halskette und Manschettenknöpfen von Cartier.

Bevor Robert auf der After-Party erschien, hatte er bei der Oscar-Zeremonie selbst für einen Überraschungsauftritt gesorgt. Gemeinsam mit Zendaya (29), seiner Co-Darstellerin aus "The Drama", überreichte er auf der Bühne den begehrten Preis für die beste Regie. Der unerwartete Auftritt des Schauspielers bei der prestigeträchtigen Verleihung sorgte für Begeisterung, bevor er sich zur glamourösen After-Party begab, um dort den Abend gemeinsam mit Suki ausklingen zu lassen.

Suki und Robert sind bereits seit rund acht Jahren ein Paar und zeigen sich immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Die 34-Jährige ist nicht nur als Model bekannt, sondern auch als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich. Robert hat sich seit seinen Tagen in der Twilight-Reihe als vielseitiger Schauspieler etabliert und arbeitet immer wieder mit renommierten Regisseuren zusammen. Die beiden halten ihr Privatleben, besonders seitdem sie Eltern geworden sind, weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch bei besonderen Anlässen wie der Oscar-Party zeigen sie sich gerne gemeinsam auf dem roten Teppich.

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA

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Getty Images Bei der Vanity Fair Oscar Party: Suki Waterhouse und Robert Pattinson im LACMA, Los Angeles, am 15. März 2026

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 2026