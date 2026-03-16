Die neuen Bachelors: Das sagen die Fans zu Tim und Sebastian

Sebastian Paul und Tim Reitz sind die beiden neuen Bachelors, die 2026 auf RTL nach der großen Liebe suchen werden. Doch was sagen die Fans zu den zwei Männern, die sich nun gemeinsam auf die Suche nach ihrer Traumfrau machen? Unter einem Beitrag von Promiflash haben sich bereits zahlreiche Zuschauer zu Wort gemeldet und ihre Meinungen zu dem Unternehmer und dem Personal Trainer kundgetan. Die Reaktionen fallen dabei höchst unterschiedlich aus und reichen von Begeisterung über Spott bis hin zu offener Kritik. Einige User zeigen sich skeptisch, andere hingegen freuen sich schon jetzt auf die kommende Staffel.

Besonders die optische Ähnlichkeit der beiden Rosenverteiler sorgt für Diskussionen. "Diversität at its best", schreibt ein Fan ironisch und spielt damit darauf an, dass Sebastian und Tim einen ähnlichen Phänotyp haben. Ein anderer User lässt sich zu einem humorvollen Vergleich hinreißen: "Die beiden wirken optisch ein bisschen so, als ob sie einem eine Versicherung oder einen Staubsauger an der Haustür verkaufen wollen...". Doch es gibt auch positive Stimmen: "Sehr sympathisch", lobt ein Nutzer die beiden Männer. Andere Kommentatoren zeigen sich weniger enthusiastisch und lästern: "Die nächsten irrelevanten Influencer werden geboren." Ein weiterer Fan fragt sich: "Kann man nicht mal wieder einfach einen normalen Bachelor drehen?"

Sebastian aus Düsseldorf und Tim aus Köln werden ihre Rosen in Südafrika verteilen. Der 33-jährige Sebastian arbeitet als Sport- und Ernährungscoach und ist seit 15 Jahren Leistungssportler. Tim ist mit 35 Jahren Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich. Beide Männer bringen unterschiedliche Lebensgeschichten mit, haben aber das gleiche Ziel: Sie wollen endlich die Frau fürs Leben finden. Ob die beiden Singles mit ihrem Charme die Kandidatinnen und die Zuschauer von sich überzeugen können, wird sich in der kommenden Staffel zeigen.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz, Januar 2026

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Instagram / beatseb Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026

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