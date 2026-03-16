Wie der Oscar: Kim Kardashian zeigt sich in goldenem Kleid

Kim Kardashian (45) sorgte auf der Vanity Fair-Oscar-Party für einen glamourösen Auftritt. Der 45-jährige Realitystar erschien am 15. März im LACMA (Los Angeles County Museum of Art) in Los Angeles zu der prestigeträchtigen Veranstaltung. In einem funkelnden, goldenen Kleid von Gucci, das ihre Figur perfekt betonte, zog sie alle Blicke auf sich. Dazu trug Kim ihr Haar zerzaust und setzte auf einen verführerischen Smokey-Eye-Look. Auch ihre Mutter Kris Jenner (70) war laut E! News bei der jährlichen Party zugegen und wählte anstelle ihres typischen Anzugs ein schwarzes Kleid. Sie zeigte sich an der Seite ihres Partners Corey Gamble (45) auf dem roten Teppich.

Während Kim auf der Party glänzte, ist sie aktuell auch beruflich sehr eingespannt. Vor wenigen Wochen wurde sie in Los Angeles am Set ihres neuen Films "The Fifth Wheel" gesichtet, wo sie ein Showgirl-Kostüm trug. Erst vergangene Woche drehte sie in Las Vegas gemeinsam mit Will Ferrell (58) für Netflix. Regie führt Eva Longoria (51), und neben Kim sind auch Brenda Song (37), Fortune Feimster und Nikki Glaser (41) mit von der Partie. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe alter Schulfreundinnen, die versuchen, sich während eines Wochenendes in Las Vegas wieder anzunähern. Kim verkörpert dabei eine "heiße Außenseiterin", die das Treffen crasht und die Gruppe zwingt, sich mit ihrem chaotischen Leben und ihren zerbrechenden Freundschaften auseinanderzusetzen.

Auf glamourösen Red Carpets ist Kim längst ein alter Hase. Gemeinsam mit ihrer berühmten Patchworkfamilie rund um Mutter Kris Jenner sowie ihren Schwestern Kylie Jenner (28) und Kendall Jenner (30) zeigt sich die Unternehmerin regelmäßig bei großen Events oder gewährt Einblicke in ihren Familienalltag. Die Schwestern gelten als eingespielter Modeclan, der spektakuläre Auftritte am liebsten gemeinsam feiert – so auch bei der Vanity Fair-Oscar-Party, die für sie inzwischen fast schon Tradition hat. Während Kylie in dieser Awards-Season häufig ihren Freund Timothée Chalamet (30) zu Preisverleihungen begleitet, sorgt Kendall mit ihren angesagten Model-Looks immer wieder für Aufsehen. Kim selbst setzt bei ihren Auftritten meist auf auffällige Roben und wandelbare Styles, mit denen sie ihren Sinn für Mode und große Showmomente perfekt in Szene setzt.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

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Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles