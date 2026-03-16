Timothée Chalamet und Kylie glänzen bei Vanity Fair Party

Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) haben bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 am Sonntagabend im Los Angeles County Museum of Art einen glamourösen Auftritt hingelegt. Der Schauspieler erschien in einem komplett weißen Anzug, während seine Partnerin in einem glitzernden schwarzen Federkleid von Alexander McQueen (†40) über den roten Teppich schwebte. Vor den Fotografen gab Timothée der 28-Jährigen einen zärtlichen Kuss auf die Wange.

Der Abend markierte das große Finale einer außergewöhnlichen Awards-Kampagne für Timothée, der für seine Rolle in "Marty Supreme" als "Bester Hauptdarsteller" nominiert gewesen war. Die Auszeichnung ging jedoch an Michael B. Jordan (39) für seine Performance in "Sinners". Trotz der verpassten Trophäe ließ sich der Schauspieler die Laune nicht verderben und turtelte mit seiner Kylie auf dem roten Teppich.

Für Timothée und Kylie war der Auftritt bei der begehrten Party bereits der zweite gemeinsame des Abends. Zuvor hatte die Unternehmerin bei der Oscar-Zeremonie im Dolby Theatre in einem bodenlangen, roten Paillettenkleid von Schiaparelli für Aufsehen gesorgt, das sie mit einem auffälligen Diamantcollier und Ohrringen von Lorraine Schwartz kombinierte. Für die exklusive Aftershow-Party entschied sie sich dann für einen dramatischen Wechsel. Timothée hingegen trug erneut einen weißen Anzug.

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Kylie Jenner and Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Oscars 2026