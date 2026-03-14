Diese Promi-Dame kann Eva Habermann gar nicht leiden

Eva Habermann (50) teilt in einem Interview mit RTL-Reporter David Modjarad ganz offen aus. Auf die Frage, ob es einen Promi gibt, den die Schauspielerin so gar nicht abkann, zögert sie keine Sekunde – und nennt einen klaren Namen. "Es gibt jemanden, den ich wirklich zutiefst nicht leiden kann. Und das ist Désirée Nick", erklärt Eva im Gespräch. Die 49-Jährige macht klar, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um die Entertainerin geht. Anders als viele Promis, die bei solchen Fragen lieber schweigen, packt Eva jetzt richtig aus.

Die Gründe für ihre Abneigung benennt die Schauspielerin ebenfalls deutlich. "Einfach weil sie lügt und weil sie immer Mist behauptet", wirft Eva Désirée vor. Doch das ist noch nicht alles: Die beiden Frauen haben offenbar eine gemeinsame Vorgeschichte. "Sie hat auch schon mal dumme Sachen über mich gesagt und da hab ich sie drüber verklagt", berichtet Eva im Interview. Für sie ist Désirée "das Gegenteil von einer Kollegin". Dass sie mit ihrer Kritik nicht hinter dem Rücken der Entertainerin bleibt, stellt sie ebenfalls klar: "Und das würde ich ihr auch ins Gesicht sagen."

Eva ist vor allem durch ihre Rolle in der Science-Fiction-Serie "Lexx" bekannt geworden und arbeitete später in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen. Auch abseits der Schauspielerei macht die gebürtige Hamburgerin immer wieder von sich reden. Vergangene Woche sorgte sie bereits für Aufsehen, als sie sich für ein Projekt nackig machte. Mit ihrer offenen Art und ihrer direkten Kommunikation scheut Eva sich nicht davor, ihre Meinung ungefiltert zu äußern – das zeigt sich auch in ihrem ehrlichen Statement über Désirée.

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Getty Images / Dominik Bindl Eva Habermann in München

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Imago Désirée Nick in der MDR-Talkshow "Riverboat" im Mai 2025

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Getty Images Eva Habermann im Juli 2018