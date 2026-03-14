Heidi Klum erreicht Bestnoten auf Fußfetisch-Website

Heidi Klum (52) hat während einer Fragerunde auf Instagram eine überraschende Neuigkeit über sich selbst erfahren. Ein Fan konfrontierte das Model mit der Information, dass sie eine der höchsten Platzierungen auf der Website Wikifeet hat, einer Plattform, auf der Nutzer Bilder von Füßen bewerten können. "Wusstest du, dass du eine der höchsten Platzierungen auf 'Wikifeet' hast?", fragte der Follower die 52-Jährige. Heidi reagierte auf die Frage mit einer amüsanten Antwort: "Ja, wusste ich und nein, wusste ich nicht." Die Unternehmerin scheint damit zu bestätigen, dass sie zwar von der Existenz ihrer Füße auf der Seite wusste, aber nicht davon, dass sie dort so populär ist.

Während der Frage-und-Antwort-Session zeigte sich das Model recht offen und beantwortete verschiedenste Fragen ihrer Follower. Dabei ging es nicht nur um ihre Füße, sondern auch um persönliche Themen wie die Wechseljahre. Auf die Frage, was sie in dieser Lebensphase unternehme, erklärte Heidi, dass sie einfach gut auf ihren Körper achte, der vier Kinder geboren und gestillt habe.

Heidi ist seit 2019 mit dem Musiker Tom Kaulitz (36) verheiratet. Aus ihren früheren Beziehungen hat das Model vier Kinder: Leni (21), Henry (20), Johan (19) und Lou (16). Neben ihrer Rolle als Moderatorin von Germany's Next Topmodel ist Heidi auch als Geschäftsfrau aktiv und präsentiert sich regelmäßig auf Social Media, wo sie einen engen Kontakt zu ihren Fans pflegt.

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Imago Heidi Klum bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Beverly Hills

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ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum bei GNTM 2026

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025