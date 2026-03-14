Terrence Howard hat Chance auf ein Date mit Beyoncé verpasst

Terrence Howard (57) hat in einem Podcast über seine Vergangenheit mit Beyoncé (44) gesprochen und dabei eine überraschende Behauptung aufgestellt. Der Schauspieler verriet jetzt im PBD Podcast, dass er vor vielen Jahren die Chance gehabt habe, mit der Sängerin auszugehen, sich aber stattdessen für ein anderes Mitglied von Destiny's Child entschieden habe. "Ich hatte die Chance, früh mit Beyoncé auszugehen", erklärte Terrence, als Moderator Patrick Bet-David über Power-Paare in Hollywood sprach und Beyoncé sowie ihren Ehemann Jay-Z (56) erwähnte. Terrence ergänzte, dass er damals stattdessen mit "dem anderen Mädchen von Destiny's Child" gesprochen habe – "dem Mädchen mit den blauen Augen", ohne jedoch einen Namen zu nennen.

Der "Empire"-Star erinnerte sich auch an einen Moment bei den BET Awards 2005, als er gemeinsam mit Beyoncé einen verführerischen Auftritt zu "Cater 2 U" hinlegte. Bei der Show wählten die Destiny's Child-Mitglieder drei berühmte Männer aus dem Publikum aus, um sie auf der Bühne zu umschwärmen. Während Michelle Williams (45) sich Magic Johnson (66) schnappte und Kelly Rowland (45) mit Nelly (51) tanzte, entschied sich Beyoncé für Terrence. "Ich erinnere mich, wie Beyoncé zu mir rüber schaute, und ich glaube, deshalb hat sie mich für diesen Tanz ausgesucht, als sie diese Art Striptease-Tanz machte, um mir zu zeigen, was ich verloren hatte", behauptete der Schauspieler. Er gab zu, dass es "einen Moment" gegeben habe, in dem er sich zu der Sängerin hingezogen gefühlt habe, bevor sie mit Jay-Z zusammenkam.

Terrence betonte, dass dies alles "sehr, sehr lange her" sei. Beyoncé hat in einem früheren Interview mit Oprah Winfrey (72) erzählt, dass sie mit 19 Jahren angefangen hat, Jay-Z zu daten. Die beiden waren zunächst eineinhalb Jahre lang befreundet, bevor sie ihr erstes Date hatten. "Wir haben eineinhalb Jahre lang telefoniert, und diese Grundlage ist so wichtig für eine Beziehung. Es ist so wichtig, jemanden zu haben, den man einfach mag, und jemanden, der ehrlich ist", erklärte die Musikerin damals. Beyoncé und der Rapper heirateten 2008 und haben drei gemeinsame Kinder: Tochter Blue Ivy sowie die Zwillinge Rumi und Sir. Terrence war bisher viermal verheiratet und ist Vater von fünf Kindern.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Terrence Howard und Beyoncé

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Getty Images Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyoncé Knowles im Juni 2005

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Jason Kempin/Getty Images Terrence Howard, Star der Serie "Empire"