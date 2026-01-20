So steht Cheyenne Ochsenknecht heute zu ihrem Vater Uwe

Vor wenigen Monaten noch erklärte Cheyenne Ochsenknecht (25), sie habe mit ihrem Vater Uwe Ochsenknecht (70) abgeschlossen. Im Gespräch mit Bunte verriet sie nun, dass sie sich inzwischen mit ihm versöhnt hat. "Es ist alles in Ordnung und wir verstehen uns wieder gut", sagte sie. Cheyenne, die gemeinsam mit Ehemann Nino Sifkovits (30) auf einem Hof in Österreich lebt und mit ihm zwei Kinder großzieht, verrät außerdem konkrete Pläne: Ein Wiedersehen mit Uwe auf Mallorca soll bald stattfinden.

Während Zuschauer in der Doku "Unser Hof mit Cheyenne und Nino", die seit dem 20. Januar auf Sky und WOW zu sehen ist, vor allem Ninos Papa Gerald an der Seite des Paares sehen, zeigt sich nun, dass auch auf der anderen Seite der Familie wieder eine vorsichtige Annäherung stattfindet. Parallel dazu läuft es privat für Cheyenne und Nino rund. Das Paar, das bald vier Jahre verheiratet ist und in diesem Jahr sein siebtes Liebes-Jubiläum feiert, beschreibt sich als glücklich, eingespielt und humorvoll. Langweilig wird es im Hause Ochsenknecht-Sifkovits nicht. "Wir ärgern uns ganz gerne, das hält die Beziehung jung. Und wir vergessen nie die Liebe, die wir für uns haben", gab Cheyenne einen kleinen Einblick in das Beziehungsgeheimnis der beiden. Trotz Stress auf dem Hof, Dreharbeiten und Kindertrubel schlafen die beiden zudem nach eigenen Angaben jeden Abend Arm in Arm ein und setzen klar auf Zusammenhalt.

Die Familienbeziehungen der Ochsenknechts sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Fest steht, dass Cheyenne schon früh ihren eigenen Weg gegangen ist und sich mittlerweile im ländlichen Österreich ein ganz neues Leben aufgebaut hat. Anders als ihre Eltern, die lange Zeit im Rampenlicht der deutschen Promiszene standen, führt sie gemeinsam mit Nino und ihren Kindern ein beschaulicheres Leben. Uwe, der als Schauspieler große Erfolge feierte, zeigte sich zuletzt offen gegenüber der Annäherung zu seiner Tochter, die bereits im November mit einem gemeinsamen Foto aufhorchen ließ. Die Familie blickt offenbar positiv und wieder gemeinsam in die Zukunft.

Instagram / uweochsenknecht Cheyenne und Uwe Ochsenknecht im August 2023

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2025

Imago Uwe Ochsenknecht bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024 in den MMC Studios in Köln