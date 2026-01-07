Filmstar, Musiker und Opa: Uwe Ochsenknecht wird heute 70

Dank des bunten Familien-Clans ist der Name Ochsenknecht wohl einer der bekanntesten Deutschlands – aber kaum einer hat die Berühmtheit des Namens so sehr geprägt wie Uwe Ochsenknecht, denn mit ihm hat alles angefangen. Der Schauspieler feiert heute seinen 70. Geburtstag. Dem Geburtstagskind dürfte das relativ egal sein: Schon fünf Jahre zuvor, an seinem 65., betonte Uwe gegenüber Gala, dass sein Ehrentag für ihn "nur ein Termin" sei: "Wichtiger ist, dass ich mich nicht so alt fühle, wie ich bin." Dennoch kann der gebürtige Hesse auf mehrere Jahrzehnte einer beachtlichen Karriere zurückblicken. Zu seiner Filmografie gehören große deutsche Filme wie "Das Boot", die Komödie "Männer", "Die Wilden Kerle" eins bis vier, "Zweiohrküken" und die aufwendige Realverfilmung von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" sowie der Nachfolger "Jim Knopf und die Wilde 13".

Für seine schauspielerischen Leistungen wurde Uwe mit wichtigen Preisen wie dem Deutschen Filmpreis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Bambi ausgezeichnet. Aber das ist noch nicht alles, denn neben seiner Karriere in Film und Fernsehen ist der vierfache Vater auch begeisterter Musiker. In den 90ern spielte er lange in der Rockband The Screen. Die Gruppe veröffentlichte drei Studioalben und tourte mehrmals durch Deutschland. Sein musikalisches Talent durfte Uwe auch schon bei The Masked Singer unter Beweis stellen: 2023 versteckte er sich im Kostüm des Kiwis und erreichte den sechsten Platz. 2026 wird der Filmstar zusätzlich als Moderator bei Kabel Eins zu sehen sein. Dort bekommt er seine eigene True-Crime-Sendung mit dem Titel "Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden". Darin wird er von wahren, deutschen Verbrechen erzählen, die den sieben Todsünden entsprechen.

Genauso turbulent wie seine Karriere war auch Uwes Privatleben. Seine erste Ehefrau Natascha (61) ist heute fast genauso bekannt wie er selbst. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die, was Promistatus angeht, alle in Papas Fußstapfen traten: Jimi Blue (34) und Wilson Gonzalez (35) sind beide Schauspieler, Tochter Cheyenne (25) ist Model und Influencerin. Uwes ältester Sohn Rocco Stark (39) stammt aus der früheren Beziehung mit der Künstlerin Rosana della Porta. Nach der Trennung von Natascha 2009 lernte er seine jetzige Partnerin Kirsten Viebrock, genannt Kiki, kennen – die beiden heirateten 2017 und leben abwechselnd in Berlin und auf Mallorca. Besonders auf Trab halten Uwe aber seine fünf Enkelkinder. Die Kinder fordern ihrem berühmten Opa zwar einiges ab, aber das scheint er genauso sehr zu genießen, wie er Gala erklärte: "Langsam verliere ich den Überblick. Es ist schon süß, wenn die Kinder sagen: 'Opi, komm mal her.' Aber ich fühle mich auch gleich 50 Jahre älter."

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Oktober 2024

Getty Images Kiki Viebrock und Uwe Ochsenknecht im Jahr 2019

Getty Images Rocco Stark, Uwe Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht, September 2024