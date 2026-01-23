Nacht mit Elena: Darum konnte sich MLFL-Patrick nicht freuen

Bei der Reality-Show Make Love, Fake Love ging es in Folge sechs heiß her: Elena Miras (33) vergab den ersten Love Key der Staffel und lud Patrick Papachristodoulou zu einem exklusiven Übernachtungs-Date in ihr Loft ein. Für Patrick, der damit als erster Kandidat eine ganze Nacht mit der Influencerin verbringen durfte, war dies zunächst eine Überraschung. Gegenüber Promiflash erklärte er, dass er im ersten Moment eher perplex gewesen sei, als er im Interviewraum von der spontanen Einladung erfuhr. "Ich konnte mich nicht mal richtig freuen, weil ich mir einfach gedacht habe: 'Wie kommt es?'", schilderte der Reality-TV-Star.

Dennoch betonte Patrick, dass die Nacht mit Elena ein besonderer Moment für ihn war, und machte gleichzeitig schon neugierig auf die weiteren Folgen der Staffel. Auf Nachfragen, wie intensiv die Ereignisse noch werden, gab er die vielversprechende Antwort: "Ich kann nur generell sagen, jede Folge wird eine Zehn. Deswegen seid gespannt, was da auch noch kommen wird." Offenbar steht den Fans der Show noch so manche aufregende Wendung bevor, bei der auch Patrick weiterhin eine zentrale Rolle spielen könnte. Wie sich die Dynamik zwischen ihm und der 33-Jährigen nach der gemeinsamen Nacht entwickelt, bleibt spannend.

Trotz Patricks anfänglicher Skepsis ging es zwischen der Single-Lady und ihm nämlich richtig zur Sache. Die beiden kuschelten eng miteinander und zeigten sich schnell vertraut. Unter der Decke wurde nicht nur gefummelt, sondern es kam auch zum ersten Kuss der Staffel. Im Einzelinterview ließ Elena dann durchblicken, wie sehr sie diese Nähe genossen hatte. "Patrick war gestern schon echt so kuschelig, wir haben viel gekuschelt und viel gesprochen", schwärmte sie. Er selbst bestätigte die besondere Atmosphäre: "Es war schon schön, neben ihr zu liegen. Es hat sich schon gut angefühlt."

Anzeige Anzeige

RTL Collage: Elena Miras und Patrick Papachristodoulou

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Realitystar Patrick Papachristodoulou

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit "Make Love, Fake Love"-Kandidat Patrick

Anzeige