Auch dieser "Make Love, Fake Love"-Mann ist vergeben

Bei Make Love, Fake Love sucht Elena Miras (33) nach der großen Liebe – doch nicht alle Männer sind Single. Manche sind in Wahrheit vergeben und versuchen, sie an der Nase herumzuführen, um damit viel Geld für sich und ihre Partnerinnen zu gewinnen. Die vergebenen Frauen sitzen derweil in einer separaten Villa und verfolgen das Geschehen per Videoschalte. Als die Ladys die Szenen des letzten Showdowns analysieren, sind sie sich sicher, dass auch Ferris vergeben sein muss. "Das ist Mias Typ", vermutet Larisa. Und tatsächlich bestätigt Mia den Verdacht der restlichen Frauen: "Ja, das ist meiner."

Somit ist klar – auch Ferris ist in Wahrheit vergeben und spielt Elena sein romantisches Interesse nur vor. Die vergebenen Frauen freuen sich, dass endlich ein bisschen Licht ins Dunkel kommt, denn auch sie wissen vorher nicht, welche Frau zu welchem Mann gehört. "Das ist einfach eine Erleichterung, dass man das jetzt gesagt hat. Man kann offen darüber reden, man muss kein Pokerface mehr haben, wenn kein schönes Bild kommt", freut sich Mia. Während die vergebenen Frauen nun offen sprechen können, tappt Elena allerdings weiter im Dunkeln.

Ein paar der vergebenen Männer wurden bereits enttarnt. Larisa fasst zusammen: "Endlich haben wir Ferris jetzt mit Mia und Christina B. mit Johannes. Jetzt fehlen nur noch Nadine und meine Wenigkeit." Erst in der vergangenen Woche flog Johannes in der Villa der vergebenen Frauen auf. Auch Davids Scharade wurde bereits aufgedeckt – seine Lügen schockierten Singlelady Elena jedoch ganz besonders.

