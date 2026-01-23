Johannes legt in der "Make Love, Fake Love"-Villa Feuer

In der Dating-Show Make Love, Fake Love geht es aktuell wieder hoch her. Während Reality-Star Elena Miras (33) weiterhin nach ihrer großen Liebe sucht, nimmt Teilnehmer Johannes in der neuesten Folge nun einen Mitstreiter ins Visier. Auslöser ist ein Gespräch unter den Kandidaten, in dem Ferris behauptet, Schlagersänger Daniel habe sich nur wegen Fame und Geld beworben. Daraufhin ließ es sich Johannes nicht nehmen, Daniel direkt mit den Anschuldigungen zu konfrontieren. Der Sänger erklärt, dass er sich beworben habe, bevor klar war, dass Elena die Frau für die neue Staffel ist, und nun wirklich um ihr Herz kämpfen wolle.

Im Interview legt Johannes nach und lästert über seine Konkurrenz: "Wenn da irgend so ein Minion Scheiße erzählt, und ich die Chance sehe, Elena zu erzählen, dass der mir komisch vorkommt, dann mach ich das", sagt er in einer Interview-Sequenz der neuen Folge "Make Love, Fake Love". Bei Elena packt er dann die ganze Story aus und berichtet, dass Daniel ihre Ex-Freunde mit sich verglichen habe und diese "ganz andere Typen" seien. Elena nennt Johannes daraufhin ein "Geschenk Gottes" und stellt Daniel noch am selben Abend vor der versammelten Runde zur Rede. Daniel gibt dann zu, dass er sie bereits aus dem TV kennt und Connections in der Szene hat, was Elena verärgert. Sie betont, dass sie keinen Partner will, der sie analysiert oder auf Trash-TV-Bezüge setzt, und wendet sich enttäuscht von Daniel ab.

Während Daniel ins Hintertreffen gerät, sammelt Johannes sichtbar Pluspunkte bei Elena. Doch auch er ist nicht ehrlich zu der diesjährigen "Make Love, Fake Love"-Dame: Johannes ist in Wirklichkeit vergeben. Erst in der vorherigen Folge wurde enthüllt, dass Johannes mit Christina B. zusammen ist, die ihn gemeinsam mit den anderen vergebenen Frauen aus der Partner-Villa beobachtet. Es bleibt also abzuwarten, wie Elena reagieren wird, sobald sie Johannes' Geheimnis herausfindet. Fans dürfen sich unterdessen jeden Donnerstag auf eine neue spannende Folge auf RTL+ freuen.

"Make Love, Fake Love"-Kandidat Johannes

Elena Miras und Johannes bei "Make Love, Fake Love", 2025

Die Villa der Vergebenen bei "Make Love, Fake Love"

