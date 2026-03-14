Einmal gewonnen: Das sind Leo DiCaprios Oscar-Nominierungen

Leonardo DiCaprio (51) hat in seiner langen Schauspielkarriere achtmal eine Oscar-Nominierung erhalten, aber nur ein einziges Mal konnte er den begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen. Seine erste Nominierung erhielt der Schauspieler bereits 1994 für seine Nebenrolle als Arnie Grape in "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa", in dem er an der Seite von Johnny Depp (62) spielte. Damals war Leonardo erst 19 Jahre alt und musste sich Tommy Lee Jones (79) geschlagen geben, der für seine Leistung in "Auf der Flucht" ausgezeichnet wurde, wie US Weekly berichtet. Mehr als zehn Jahre später folgte seine zweite Nominierung für die Hauptrolle als Luftfahrtpionier Howard Hughes in "Aviator", doch auch hier ging er leer aus – diesmal gewann Jamie Foxx (58) für seine Darstellung von Ray Charles (†73).

Weitere Nominierungen folgten für seine Rollen in "Blood Diamond" als Diamantenschmuggler Danny Archer und in "The Wolf of Wall Street" als skrupelloser Börsenmakler Jordan Belfort (63). Bei letzterer Produktion, die ebenfalls für "Bester Film" nominiert war, hatte Leonardo sogar eine doppelte Chance auf den Oscar, da er auch als ausführender Produzent tätig war. Doch während Matthew McConaughey (56) den Preis als "Bester Hauptdarsteller" erhielt, ging die Auszeichnung für "Bester Film" an "12 Years a Slave". Erst 2016 gelang Leonardo nach fünf Nominierungen endlich der ersehnte Durchbruch: Für seine Darstellung des Grenzgängers Hugh Glass in "The Revenant" erhielt er seinen ersten und bislang einzigen Oscar.

Doch damit war seine Oscar-Geschichte noch nicht zu Ende: 2020 wurde Leonardo für seine Rolle als alternder Fernsehstar Rick Dalton in "Once Upon a Time... in Hollywood" erneut nominiert, verlor aber gegen Joaquin Phoenix (51) und dessen Performance in "Joker". Nun hat der Schauspieler seine achte Oscar-Nominierung für seine Darstellung in "One Battle After Another" erhalten, in dem er den ehemaligen Revolutionär Bob Ferguson spielt, der sein früheres Leben hinter sich lässt, um sich um die Tochter seiner Ex-Freundin zu kümmern. In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" tritt er gegen Timothée Chalamet (30), Ethan Hawke (55), Michael B. Jordan (39) und Wagner Moura an. Ob Leonardo diesmal zum zweiten Mal in seiner Karriere den Preis in den Händen halten wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den BAFTA Film Awards 2026

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Imago Szenenbild aus "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa" mit Johnny Depp, Leonardo DiCaprio und Juliette Lewis

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Imago Leonardo DiCaprio in einer Szene aus "The Revenant"