Alle Infos zum "Wer wird Millionär?"-Osterspecial

An Ostern wird es bei Wer wird Millionär? wieder extra spannend: An Ostersonntag, dem 5. April, und Ostermontag, dem 6. April, präsentiert Günther Jauch (69) jeweils ein fast vierstündiges Special der Show. Das Besondere in diesem Jahr: Die meisten Kandidaten wissen zu Beginn noch gar nicht, dass sie auf dem heißen Stuhl landen werden, wie fernsehserien.de berichtet. Von 20:15 Uhr bis Mitternacht bekommen sie unverhofft die Chance, um eine Million Euro zu spielen. Mit dabei sind sogenannte "Klugscheißer", die zu Hause auf dem Sofa immer alles wissen, sowie "Pechvögel", die es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, bei Günther anzutreten.

Auch Lehrer und Chefs werden von ihren Schülern beziehungsweise Mitarbeitern damit überrascht, an der Quizshow teilnehmen zu dürfen. Zudem sind erwachsene Kinder mit dabei, die mit einem potenziellen Gewinn endlich aus dem elterlichen Haus ausziehen sollen. Als besonderes Highlight erhalten alle Kandidaten einen sogenannten Joker-Hasen geschenkt, der auf dem Weg zum Gewinn eine große Hilfe sein kann. Gespielt wird nach dem altbekannten Prinzip der Show, die über die Jahre hinweg mit verschiedenen Specials regelmäßig gute Quoten eingefahren hat.

RTL setzt an den Osterfeiertagen traditionell auf die beliebte Quizshow. In den Jahren 2023 und 2024 waren die Oster-Specials mit bis zu 3,54 Millionen Zuschauern ein großer Erfolg für den Sender. Im vergangenen Jahr strahlte RTL zu Ostern eine "3-Millionen-Euro-Woche" aus, in der Günther an fünf Abenden in Folge auf Sendung war. Diese erzielte Reichweiten zwischen 2,76 und 3,33 Millionen Zuschauern. Ob Günther in den neuen Folgen an Ostern wieder für überraschende Patzer sorgen wird, bleibt abzuwarten – aus der Vergangenheit kennt man den Moderator jedenfalls als echten Entertainer, dem auch mal ein Malheur passiert. Kürzlich sorgte der Moderator in der Sendung für Aufsehen, als er sich vor laufender Kamera versehentlich verplapperte und die richtige Antwort verriet.

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RTL Günther Jauch, November 2025

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"