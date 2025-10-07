Powerfrau Cecilia Asoro betont: Sie ist kein "Männerhasser"

Cecilia Asoro (29) hat im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (32) ein klares Statement abgegeben: Sie sei keinesfalls ein Männerhasser. Gemeinsam sprachen die beiden Reality-TV-Stars über ihre Teilnahme an der Show The Summit, wo Cecilia immer wieder mit männlichen Mitstreitern aneinandergeraten war, etwa mit Schauspieler Felix von Jascheroff (43). Serkan, der seine Reality-Konkurrentin stets um ihren ungebrochenen Siegeswillen beneidet, konfrontierte sie direkt: "Bei der Premiere hast du noch gesagt, du bist wie so ein 'Männerhasser' […] Bist du denn ein Männerhasser?" Darauf entgegnete Cecilia deutlich: "Ich bin kein Männerhasser. […] Aber da sind halt einfach Triggerpunkte, die triggern und dann kriegt ihr auch eine Ansage von mir."

Im Gespräch erklärte Cecilia, dass ihre teils hitzigen Reaktionen auf die Dynamik mit bestimmten Männern zurückzuführen seien. Sie fühle sich schnell provoziert, wenn jemand diese Triggerpunkte berührt, was zu ihren Ausrastern führe. Gleichzeitig betonte sie aber auch, dass sie Männer durchaus möge. "Ich liebe Männer, ich mag Männer, ich finde sie ganz toll. Ich stehe ja auch auf Männer", sagte sie in dem Podcast. Dennoch sei die Interaktion mit einigen Typen einfach schwierig. Vor allem in einem Setting wie bei "The Summit" seien Reibereien und Konflikte unvermeidlich.

Die Reality-TV-Darstellerin ist aus mehreren Formaten bekannt und musste sich auch dort immer wieder gegen Vorurteile behaupten. Schon in der Vergangenheit fiel sie durch ihre offene und direkte Art auf, mit der sie oft aneckt, aber bei vielen Fans auch für Bewunderung sorgt. Die offene Kommunikation im Podcast zeigt eine andere Seite von Cecilia, bei der sie ihre Verletzlichkeit und ihre Sichtweise auf zwischenmenschliche Dynamiken erklärt. Besonders ihr Umgang mit Konflikten und ihre Stärke, zu ihren Gefühlen zu stehen, brachte ihr nicht nur Kritik, sondern auch viel Zuspruch ein.

IMAGO / Eibner Cecilia Asoro, Reality-TV-Star

Getty Images Einige Teilnehmer der Realityshow "The 50", April 2024

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024