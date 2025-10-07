Cecilia Asoro wies sich wegen Panikattacken in Klinik ein

Cecilia Asoro (29), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat in der neuesten Folge von Serkan Yavuz' (32) Podcast "unREAL" eine bewegende Geschichte aus ihrer Vergangenheit erzählt. Die 27-Jährige sprach offen darüber, wie sie sich vor einigen Jahren selbst in eine Tagesklinik einwies, um Hilfe zu suchen. Der Grund für diesen mutigen Schritt waren schwere Panikattacken, die sie aus dem Nichts übermannten. "Ich war mir sicher: 'Ich sterbe jetzt'", schilderte sie eindrucksvoll ihre damalige Gefühlslage. Ihre Situation spitzte sich derart zu, dass sie sich schließlich entschied, sogar stationär in eine geschlossene Einrichtung zu gehen.

Rückblickend beschreibt Cecilia diese Zeit als die schlimmste ihres Lebens. "Es fühlte sich an, als hätte ich eine Glaskugel auf dem Kopf. Ich kam damit einfach nicht klar", erklärte sie weiter. Aus ihren psychischen Problemen machte sie schon damals kein Geheimnis: Cecilia sie sprach nicht nur mit Freunden und Familie darüber, sondern auch mit ihren Mitschülern. Diese Offenheit fiel der TV-Bekanntheit jedoch nicht schwer, da sie stets den Wunsch hatte, ihr Schicksal mit anderen zu teilen und so möglicherweise anderen Betroffenen Mut zu machen.

Diese Offenheit über ein so privates Thema hat in Cecilias Leben vermutlich einen wichtigen Grundstein gelegt. Die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin, die heute für ihre starke Persönlichkeit bekannt ist, zeigt, dass es mutig ist, auch Schwäche einzugestehen. Indem sie ihre Geschichte teilt, macht sie anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen vielleicht Hoffnung und zeigt, dass man sich nicht schämen muss, Hilfe anzunehmen. Cecilias Rückblick in die schwere Zeit ihrer Vergangenheit ist ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig es ist, über mentale Gesundheit zu sprechen.

Imago Cecilia Asoro, Model

Imago Cecilia Asoro im April 2024

Imago Cecilia Asoro, Realitystar